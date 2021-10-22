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Печиво на Геловін – як приготувати повітряні "Привиди" з мигдальним смаком

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 жовтня, 14:07
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Підсилює смак ніжного десерту ванільний і мигдальний екстракт. Потрібен потужний міксер, щоб добре збити безе. Для декору підійде молочний або темний шоколад
Печиво-безе "Привиди"
Печиво-безе "Привиди" / Фото: www.lecremedelacrumb.com

Легке, повітряне, миле – це безе "Привиди" зі смаком мигдалю потрібно обов'язково приготувати до Геловіну. Вам знадобляться тільки три основних інгредієнти. З особливих - ванільний та мигдальний екстракт.

Автор рецепта, ймовірно, випробувавши смак цих солодощів на собі, запевняє – повітряне печиво-безе розлетиться зі столу за лічені хвилини. Тож якщо шукаєте цікаве рішення для випічки на Геловін – це дуже гідний варіянт.

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Печиво-безе "Привиди"

Інгредієнти:

  • 4 великих яєчних білки;
  • по 1 ч. л. розпушувача, мигдального екстракту;
  • пів склянки цукру;
  • ⅔ склянки цукрової пудри;
  • 3 ч. л. ванільного екстракту;
  • 2 ч. л. шоколадної стружки.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 225 градусів. Вистелити 2 великих дека пергаментним папером.
  2. Змішайте яєчні білки і розпушувач у великій мисці, збийте міксером на середній швидкості до утворення м'яких піків.
  3. Збільште швидкість до високої і поступово додайте цукровий пісок, а потім цукрову пудру, по 1 столовій ложці за раз, збиваючи до утворення жорстких піків. Додайте екстракт ванілі та мигдалю і перемішайте до однорідності.
  4. Перелийте тісто в кондитерський мішок. (Мішок можна зробити із щільного пакету). Відсадіть безе, обертаючи кінчиком кондитерського мішка, щоб отримати "привида".
  5. Випікайте впродовж півтори години. Вимкніть духовку, охолодіть безе в закритій духовці.
  6. Розтопіть шоколад на водяній бані, намалюйте "очі" і "рот". Дайте охолонути 5 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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