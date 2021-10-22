Печиво на Геловін – як приготувати повітряні "Привиди" з мигдальним смаком

Легке, повітряне, миле – це безе "Привиди" зі смаком мигдалю потрібно обов'язково приготувати до Геловіну. Вам знадобляться тільки три основних інгредієнти. З особливих - ванільний та мигдальний екстракт.
Автор рецепта, ймовірно, випробувавши смак цих солодощів на собі, запевняє – повітряне печиво-безе розлетиться зі столу за лічені хвилини. Тож якщо шукаєте цікаве рішення для випічки на Геловін – це дуже гідний варіянт.
Печиво-безе "Привиди"
Інгредієнти:
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- 4 великих яєчних білки;
- по 1 ч. л. розпушувача, мигдального екстракту;
- пів склянки цукру;
- ⅔ склянки цукрової пудри;
- 3 ч. л. ванільного екстракту;
- 2 ч. л. шоколадної стружки.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 225 градусів. Вистелити 2 великих дека пергаментним папером.
- Змішайте яєчні білки і розпушувач у великій мисці, збийте міксером на середній швидкості до утворення м'яких піків.
- Збільште швидкість до високої і поступово додайте цукровий пісок, а потім цукрову пудру, по 1 столовій ложці за раз, збиваючи до утворення жорстких піків. Додайте екстракт ванілі та мигдалю і перемішайте до однорідності.
- Перелийте тісто в кондитерський мішок. (Мішок можна зробити із щільного пакету). Відсадіть безе, обертаючи кінчиком кондитерського мішка, щоб отримати "привида".
- Випікайте впродовж півтори години. Вимкніть духовку, охолодіть безе в закритій духовці.
- Розтопіть шоколад на водяній бані, намалюйте "очі" і "рот". Дайте охолонути 5 хвилин.