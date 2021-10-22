Печиво на Геловін – як приготувати повітряні "Привиди" з мигдальним смаком

Підсилює смак ніжного десерту ванільний і мигдальний екстракт. Потрібен потужний міксер, щоб добре збити безе. Для декору підійде молочний або темний шоколад

Печиво-безе "Привиди" / Фото: www.lecremedelacrumb.com

Легке, повітряне, миле – це безе "Привиди" зі смаком мигдалю потрібно обов'язково приготувати до Геловіну. Вам знадобляться тільки три основних інгредієнти. З особливих - ванільний та мигдальний екстракт.

Автор рецепта, ймовірно, випробувавши смак цих солодощів на собі, запевняє – повітряне печиво-безе розлетиться зі столу за лічені хвилини. Тож якщо шукаєте цікаве рішення для випічки на Геловін – це дуже гідний варіянт.

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Печиво-безе "Привиди"

Інгредієнти:

4 великих яєчних білки;

по 1 ч. л. розпушувача, мигдального екстракту;

пів склянки цукру;

⅔ склянки цукрової пудри;

3 ч. л. ванільного екстракту;

2 ч. л. шоколадної стружки.

Як приготувати: