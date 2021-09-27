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Печиво від Джеймі Олівера – знадобиться білий шоколад, журавлина і пів години часу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 вересня, 16:11
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Потрібні будуть ще вівсяні пластівці. Ідеально, якщо після замісу тісто певний час побуде в холодильнику. Тоді печиво стане розсипчастим і соковитим. Якщо журавлини не знайшлося, то може підійти вишня
Печиво з білим шоколадом і журавлиною
Печиво з білим шоколадом і журавлиною / Фото: www.jamieoliver.com

До чаю, кави або какао – це печиво гідно доповнить будь-який напій. У складі є ванільна паста, яку можна замінити ванільним цукром. Якщо білий шоколад і цукрова пудра – занадто солодко для вас, кількість останнього можна скоротити. І щоби печиво вийшло ідеальним, ознайомтеся з цими лайфхаками.

Печиво з білим шоколадом і журавлиною

Інгредієнти:

  • 100 г несолоного вершкового масла;
  • 85 г цукрової пудри;
  • ½ ч. л. ванільної пасти або ваніліну;
  • 100 г борошна;
  • 30 г кукурудзяного крохмалю;
  • 4 ст. л. вівсяних пластівців;
  • 50 г білого шоколаду, крупно нарізаного;
  • 50 г журавлини.
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Як приготувати:

  1. Збити масло і цукрову пудру. Додати ванілін.
  2. Змішати борошно, кукурудзяний крохмаль і пластівці, додати до масла.
  3. Додати шоколад і ягоди, скачати з тіста рулет. Обернути харчовою плівкою і поставити в холодильник на 1 годину.
  4. Розігріти духовку до 180 градусів.
  5. Нарізати тісто на кружальця по 1 см, викласти на деко, вистелене пергаментним папером, і випікати 12-15 хвилин до золотистого кольору. Печиво має залишатися м'яким.
  6. Остудити і подавати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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