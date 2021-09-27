Печиво від Джеймі Олівера – знадобиться білий шоколад, журавлина і пів години часу

До чаю, кави або какао – це печиво гідно доповнить будь-який напій. У складі є ванільна паста, яку можна замінити ванільним цукром. Якщо білий шоколад і цукрова пудра – занадто солодко для вас, кількість останнього можна скоротити. І щоби печиво вийшло ідеальним, ознайомтеся з цими лайфхаками.
Печиво з білим шоколадом і журавлиною
Інгредієнти:
- 100 г несолоного вершкового масла;
- 85 г цукрової пудри;
- ½ ч. л. ванільної пасти або ваніліну;
- 100 г борошна;
- 30 г кукурудзяного крохмалю;
- 4 ст. л. вівсяних пластівців;
- 50 г білого шоколаду, крупно нарізаного;
- 50 г журавлини.
Як приготувати:
- Збити масло і цукрову пудру. Додати ванілін.
- Змішати борошно, кукурудзяний крохмаль і пластівці, додати до масла.
- Додати шоколад і ягоди, скачати з тіста рулет. Обернути харчовою плівкою і поставити в холодильник на 1 годину.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Нарізати тісто на кружальця по 1 см, викласти на деко, вистелене пергаментним папером, і випікати 12-15 хвилин до золотистого кольору. Печиво має залишатися м'яким.
- Остудити і подавати.