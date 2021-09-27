Печиво від Джеймі Олівера – знадобиться білий шоколад, журавлина і пів години часу

Потрібні будуть ще вівсяні пластівці. Ідеально, якщо після замісу тісто певний час побуде в холодильнику. Тоді печиво стане розсипчастим і соковитим. Якщо журавлини не знайшлося, то може підійти вишня