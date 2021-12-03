Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Шахтар - Львів: онлайн 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Печінкові млинці з начинкою з яєць – підходять для вечері та на святковий стіл

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 грудня, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Крім яєць, для начинки потрібна зелена цибуля або будь-яка інша зелень. Авторка рецепта рекомендує заправляти начинку домашнім майонезом або сметаною, змішаною з гірчицею
Печінкові млинці з яєчною начинкою
Печінкові млинці з яєчною начинкою / Фото: Калнина Наталья

Зазвичай з курячою печінкою ми робимо так – просто кидаємо її на сковороду й смажимо зі сметаною або вершками. Коли є час, можна посмажити печінкові оладки – теж смачно.

Але з курячої печінки можна насмажити млинців і начинити їх смачною начинкою з варених яєць та зеленої цибулі.

Реклама

Щодо майонезу для начинки, його теж можна зробити в домашніх умовах лише за 10 хвилин.

Фублогерка Калніна Наталія рекомендує варити яйця так: залити їх водою кімнатної температури та обов'язково посолити.

Печінкові млинці з начинкою з яєць

Інгредієнти для млинців:

Реклама
  • Печінка куряча – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 160 г
  • Молоко – 250 мл
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Чорний перець – за смаком
  • Олія – 4 ст. л.

Для начинки:

  • Яйця – 5-6шт.
  • Зелена цибуля – 1 пучок
  • Сіль, майонез – за смаком

Як приготувати:

  1. Яйця кімнатної температури залити холодною водою. Посолити. Варити 10 хвилин з моменту закипання. Залити холодною водою та дати охолонути.
  2. Печінку помити, вирізати все зайве. Пробити блендером та додати 1 ч. л. солі та перець. Розбити одне яйце та влити молоко. Ретельно перемішати.
  3. Додати просіяне борошно. Перемішати до однорідності. Влити олію і перемішати.
  4. Смажити млинці з обох боків.
  5. Для начинки яйця та цибулю порізати. З'єднати. Додати домашній майонез та перемішати.
  6. Начинити млинці.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти