Печінкові млинці з начинкою з яєць – підходять для вечері та на святковий стіл

Крім яєць, для начинки потрібна зелена цибуля або будь-яка інша зелень. Авторка рецепта рекомендує заправляти начинку домашнім майонезом або сметаною, змішаною з гірчицею

Печінкові млинці з яєчною начинкою / Фото: Калнина Наталья

Зазвичай з курячою печінкою ми робимо так – просто кидаємо її на сковороду й смажимо зі сметаною або вершками. Коли є час, можна посмажити печінкові оладки – теж смачно.

Але з курячої печінки можна насмажити млинців і начинити їх смачною начинкою з варених яєць та зеленої цибулі.

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Щодо майонезу для начинки, його теж можна зробити в домашніх умовах лише за 10 хвилин.

Фублогерка Калніна Наталія рекомендує варити яйця так: залити їх водою кімнатної температури та обов'язково посолити.

Печінкові млинці з начинкою з яєць

Інгредієнти для млинців:

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Печінка куряча – 500 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 160 г

Молоко – 250 мл

Сіль – 1 ч. л.

Чорний перець – за смаком

Олія – 4 ст. л.

Для начинки:

Яйця – 5-6шт.

Зелена цибуля – 1 пучок

Сіль, майонез – за смаком

Як приготувати: