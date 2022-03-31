Пересолили їжу? 10 лайфхаків, які допоможуть це швидко виправити

Це не тільки про те, щоби додати води до пересолених перших страв. Значно скоротити пересол допоможуть трохи вершкового масла або вершків, сік лимона або лимонна кислота

Як виправити пересолену їжу / Фото: freepik.com

Більшість тих, хто називає себе майстром готування, знають, як навіть найдешевші інгредієнти перетворити на чудову їжу, наприклад, рибу.

Це стосується й додавання солі. Ми абсолютно впевнені, скільки її потрібно класти. Але трапляється так, що раптом їжа пересолена.

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Звичайно, можна додати води – це перевірений спосіб, але тоді й сама страва стає або дуже прісною, або змінює консистенцію. Тому важливо знати й інші способи як врятувати пересолену їжу.

Як виправити смак пересоленої їжі

Фото: freepik.com

Лайфхак №1. Додайте води

Одне зі швидких рішень для пересолених бульйонів або рідких страв – це додати води. Наприклад, ви приготували азійський суп з локшиною і трохи переборщили із сіллю.

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Просто налийте трохи холодної води і знову доведіть до кипіння. Щоб вирівняти смак у страві, додайте спеції. Важливо контролювати їхню кількість.

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Лайфхак №2. Додати кислоти (лимонної або лимонний сік)

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Лимонний сік здатний нейтралізувати зайву сіль у картоплі або рибі. Додавати лимонний сік потрібно обережно – по краплині. І щоразу перевіряти смак.

Лайфхак №3. Промити під водою

Пересолені овочі, крупи, макарони можна промити під проточною водою. Можна також повторно залити водою, довести до кипіння і дати постояти кілька хвилин. Вода вбере надлишки солі з продуктів.

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Лайфхак №4. Додати вершкове масло або вершки

Додавання вершкового компонента може зробити смак страви ніжнішим.

Наприклад, ви пересолили курку, трохи вершків або вершкового масла значно знизять рівень солі. І ще – зроблять ваше м'ясо ніжнішим.

Лайфхак №5. Додати чогось солодкого (меду або моркви)

Мед, трохи цукру та морква допоможуть прибрати зайву сіль у соусах або супі. Як і кислі продукти (сік лимона), солодкі також додавайте потроху.

Лайфхак №6. Додайте крохмалисті продукти

Деякі продукти здатні вбирати надлишки солі. Це картопля, крохмалисті крупи, макаронні вироби, свіжа зелень.

У пересолені перші страви можна покласти кілька подрібнених картоплин або 100 грамів рису. Вони вберуть у себе зайву сіль.

Якщо картопля або рис у страві зайві, то покладіть картоплину цілком, щоби потім її дістати, а крупи помістіть у суп у тканинному мішечку.

Лайфхак № 7. Додайте в пересолену страву овочі або крупу

Це добре працює з м'ясом. У фарш можна додати терту сиру картоплю, цибулю, кабачок, моркву або відварний рис.

У страви з м'яса або риби – сирі овочі та протушкувати. Так отримаєте основну страву та овочевий гарнір.

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Лайфхак №8. Замочіть куплену шинку

Якщо ви купили в магазині шинку або бекон, і вони пересолені, залийте їх водою і залиште на кілька годин. Надлишок солі забере вода.

Лайфхак №9. Слідкуйте за інгредієнтами

Коли в рецепті страви присутній соєвий соус, оливки, каперси, рибні консерви, то й солити, відповідно, треба менше.

Завжди враховуйте наявність солоних інгредієнтів у рецептурі.

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Лайфхак №10. Переробіть пересолену страву

Наприклад, з пересоленного фаршу можна зробити начинку для пирога, а пересолену варену картоплю подрібнити й пустити на начинку для пиріжків або вареників.

За матеріалами: Еpicurious.com.