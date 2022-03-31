Пересолили їжу? 10 лайфхаків, які допоможуть це швидко виправити

Більшість тих, хто називає себе майстром готування, знають, як навіть найдешевші інгредієнти перетворити на чудову їжу, наприклад, рибу.
Це стосується й додавання солі. Ми абсолютно впевнені, скільки її потрібно класти. Але трапляється так, що раптом їжа пересолена.
Звичайно, можна додати води – це перевірений спосіб, але тоді й сама страва стає або дуже прісною, або змінює консистенцію. Тому важливо знати й інші способи як врятувати пересолену їжу.
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Як виправити смак пересоленої їжі
Лайфхак №1. Додайте води
Одне зі швидких рішень для пересолених бульйонів або рідких страв – це додати води. Наприклад, ви приготували азійський суп з локшиною і трохи переборщили із сіллю.
Просто налийте трохи холодної води і знову доведіть до кипіння. Щоб вирівняти смак у страві, додайте спеції. Важливо контролювати їхню кількість.
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Лайфхак №2. Додати кислоти (лимонної або лимонний сік)
Лимонний сік здатний нейтралізувати зайву сіль у картоплі або рибі. Додавати лимонний сік потрібно обережно – по краплині. І щоразу перевіряти смак.
Лайфхак №3. Промити під водою
Пересолені овочі, крупи, макарони можна промити під проточною водою. Можна також повторно залити водою, довести до кипіння і дати постояти кілька хвилин. Вода вбере надлишки солі з продуктів.
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Лайфхак №4. Додати вершкове масло або вершки
Додавання вершкового компонента може зробити смак страви ніжнішим.
Наприклад, ви пересолили курку, трохи вершків або вершкового масла значно знизять рівень солі. І ще – зроблять ваше м'ясо ніжнішим.
Лайфхак №5. Додати чогось солодкого (меду або моркви)
Мед, трохи цукру та морква допоможуть прибрати зайву сіль у соусах або супі. Як і кислі продукти (сік лимона), солодкі також додавайте потроху.
Лайфхак №6. Додайте крохмалисті продукти
Деякі продукти здатні вбирати надлишки солі. Це картопля, крохмалисті крупи, макаронні вироби, свіжа зелень.
У пересолені перші страви можна покласти кілька подрібнених картоплин або 100 грамів рису. Вони вберуть у себе зайву сіль.
Якщо картопля або рис у страві зайві, то покладіть картоплину цілком, щоби потім її дістати, а крупи помістіть у суп у тканинному мішечку.
Лайфхак № 7. Додайте в пересолену страву овочі або крупу
Це добре працює з м'ясом. У фарш можна додати терту сиру картоплю, цибулю, кабачок, моркву або відварний рис.
У страви з м'яса або риби – сирі овочі та протушкувати. Так отримаєте основну страву та овочевий гарнір.
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Лайфхак №8. Замочіть куплену шинку
Якщо ви купили в магазині шинку або бекон, і вони пересолені, залийте їх водою і залиште на кілька годин. Надлишок солі забере вода.
Лайфхак №9. Слідкуйте за інгредієнтами
Коли в рецепті страви присутній соєвий соус, оливки, каперси, рибні консерви, то й солити, відповідно, треба менше.
Завжди враховуйте наявність солоних інгредієнтів у рецептурі.
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Лайфхак №10. Переробіть пересолену страву
Наприклад, з пересоленного фаршу можна зробити начинку для пирога, а пересолену варену картоплю подрібнити й пустити на начинку для пиріжків або вареників.
За матеріалами: Еpicurious.com.