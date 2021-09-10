Персиковий бісквіт з білим шоколадом – простий рецепт вишуканої випічки

Якщо вам піддалося мистецтво випікати ідеальні бісквіти, то відтворити цей рецепт буде легко. Персики для нього беріть щільні, вони мають утримувати свою форму під час випікання, з них потрібно зняти шкірку, так фрукт буде ніжніше. За рахунок того, що в рецепті є білий шоколад, то кількість цукру варто регулювати. Бісквіт з персиками і шоколадом обов'язково поповнить список вашої улюбленої подібної випічки.
Персиковий бісквіт з білим шоколадом
Інгредієнти
- 240 г вершкового масла
- 200 г цукрової пудри або коричневий цукор
- 3 яйця
- 200 г персиків
- 100 г білого шоколаду, крупно нарізаного
- 200 г борошна, змішаної з 1 ч. л. соди
Спосіб приготування
Далі по темі
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Збийте масло і цукор у мисці за допомогою міксера або вінчика.
- Додавайте яйця по одному, збиваючи до однорідної маси після кожного додавання. Додайте борошно із содою і перемішайте до однорідного стану. Обережно додайте білий шоколад.
- Вилийте тісто в підготовлену форму. Випікати 40-45 хвилин.
- Охолодіть у формі впродовж 10 хвилин, перш ніж вийняти бісквіт і нарізати квадратами.
Як приготувати легендарний десерт – персик "Мельба" – дізнаєтеся тут.