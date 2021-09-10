Персиковий бісквіт з білим шоколадом – простий рецепт вишуканої випічки

Шкірку з персиків для цього пирога краще зняти, щоб він розкрив свій смак у бісквіті. Зі звичайним борошном можна взяти частину рисового або вівсяного. Шоколад усе-таки краще білий, з ним пиріг красивіше