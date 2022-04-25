Перші весняні кабачки – класичний рецепт з часником та майонезом

Майонез можна замінити сметаною або зробити соус на їхній основі. До борошна, в якому обсмажуватимуться кабачки, додайте кунжут за смаком

Кабачки з майонезом та часником / Фото: Depositphotos

Ще зовсім недавно популярним з овочів були різноманітні мариновані закуски. Весняні овочі використовуються у салатах або готуються на сковороді.

Простий класичний рецепт з першими в сезоні кабачками – обсмажити їх у борошні та яйці та подати з майонезом, часником та зеленню.

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На каналі MarinaStar81 пропонують додати до борошна кунжут. Так кабачки отримають особливий присмак.

Смажені кабачки з майонезом та часником

Смажені кабачки на сковороді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на один кабачок:

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кабачок;

2 яйця;

борошно;

сіль, перець;

майонез або сметана;

кріп, часник, кунжут.

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Як приготувати:

Яйця збити із сіллю, перцем та іншими спеціями. У борошно додати кунжут і перемішати. Кабачок нарізати на кружальця завтовшки до пів сантиметра. Розігріти олію на сковороді. Кружальце кабачка опустити в борошно (зайве стряхнути), потім – у яйце. Обсмажити до готовності. Часник пропустити через прес або натерти. Нарізати зелень дрібно. Кабачки викласти на тарілку, намазати майонезом або сметаною, викласти часник та зелень.

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