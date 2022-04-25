Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Соус для шашлику

Швидкий сніданок

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Хліб на сковороді

Домашня піта
СЬОГОДНІ Їжа

Перші весняні кабачки – класичний рецепт з часником та майонезом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 13:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майонез можна замінити сметаною або зробити соус на їхній основі. До борошна, в якому обсмажуватимуться кабачки, додайте кунжут за смаком
Кабачки з майонезом та часником
Кабачки з майонезом та часником / Фото: Depositphotos

Ще зовсім недавно популярним з овочів були різноманітні мариновані закуски. Весняні овочі використовуються у салатах або готуються на сковороді.

Простий класичний рецепт з першими в сезоні кабачками – обсмажити їх у борошні та яйці та подати з майонезом, часником та зеленню.

Реклама

На каналі MarinaStar81 пропонують додати до борошна кунжут. Так кабачки отримають особливий присмак.

Смажені кабачки з майонезом та часником

Смажені кабачки на сковороді
Смажені кабачки на сковороді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на один кабачок:

Реклама
  • кабачок;
  • 2 яйця;
  • борошно;
  • сіль, перець;
  • майонез або сметана;
  • кріп, часник, кунжут.

Тут читайте, як зробити корисний овочевий паштет за рецептом Григорія Германа.

Як приготувати:

  1. Яйця збити із сіллю, перцем та іншими спеціями. У борошно додати кунжут і перемішати.
  2. Кабачок нарізати на кружальця завтовшки до пів сантиметра.
  3. Розігріти олію на сковороді.
  4. Кружальце кабачка опустити в борошно (зайве стряхнути), потім – у яйце. Обсмажити до готовності.
  5. Часник пропустити через прес або натерти. Нарізати зелень дрібно.
  6. Кабачки викласти на тарілку, намазати майонезом або сметаною, викласти часник та зелень.

А тут дізнаєтеся, як приготувати цвітну капусту, яка запікається з іншими овочами.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Секрети свіжості
Як зберігати буряк?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити вершкове масло?
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашня сметана
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти