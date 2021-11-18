Пісочний пиріг з фейхоа – він вартий того, щоб опинитися на вашому столі

Крім фейхоа, у начинці будуть горіхи та мед. Для того, щоб фрукти не потемніли, потрібно збризкати їх соком лимона. Тісто для пирога перед випічкою має постояти у холодильнику

Пиріг з фейхоа / Фото: instagram.com/asya_bochkareva/

Зазвичай з фейхоа відбувається так: щойно ці фрукти з'являються, ми намагаємося з'їсти їх якнайбільше до наступного сезону.

Деякі перетирають його з цукром та отримують чудове вітамінне варення. А от те, що фейхоа чудовий у випічці, здогадувалися небагато.

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Фудблогерка asya_bochkareva рекомендує взяти для пісочного тіста цукрову пудру, а в начинку треба 200 грамів фейхоа.

Пиріг з фейхоа

Інгредієнти для тіста:

Масло вершкове холодне – 100 г

Цукор або пудра – 100 г

Борошно – 125 г

Яйце

Кокосова стружка – 50 г

Для начинки:

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Мед – 50 мл

Горіхи (будь-які) – 100 г

Сік лимона – 20 мл

Фейхоа – 200 г

Як приготувати: