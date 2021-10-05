Піца на день народження – 7 несподіваних начинок, які не зустрінеш у піцеріях

Піца на день народження – це, скоріше, тоді, коли ви влаштовуєте тематичну вечірку, або свято у вашої дитини. Безумовно, простіше замовити її доставкою. Але своя, домашня, все-таки смачніше, тому що ви особисто контролюєте свіжість інгредієнтів для начинки і якість соусів. Перед тим, як приступати, ознайомтеся з простими правилами з приготування італійської їжі, щоб усе зробити ідеально.
Пепероні з соусом "Чедер"
Інгредієнти:
- 250 г тіста для піци;
- 100 г моцарели;
- 50 г пепероні;
- 30 г калабрійських перців або перців чилі;
- 15 г руколи.
Для томатного соусу:
- 2,5 кг томатів у власному соку;
- 20 г часнику;
- 10 г базиліка;
- 20 г солі;
- 10 г цукру;
- орегано, чорний перець – за смаком;
- 50 мл оливкової олії.
Для соусу "Чедер":
- 500 мл вершків 22%;
- 250 г тертого чедеру.
Як приготувати:
- Для томатного соусу подрібнити помідори в блендері, додати спеції, оливкову олію і перемішати.
- Для сирного соусу вершки розігріти, додати тертий сир і змішати вінчиком на повільному вогні до повного розчинення сиру.
- Деко змастити олією, викласти на нього тісто, розподілити. Намазати томатним соусом.
- Зверху викласти сир, пепероні та випікати 7 хвилин за температури 220 градусів до яскравого кольору.
- Вийняти піцу з дека, полити сирним соусом прикрасити перцем і руколою.
Піца з баклажанами по-сицилійськи
Для тіста:
- 1 1/2 чашки теплої води;
- 2 ч. л. цукру;
- 1 1/2 ч. л. сухих дріжджів;
- 2 ч. л. солі;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 3 3/4 склянки борошна.
Для соусу:
- 800 мл томатів у власному соку;
- 2 ч. л. сушеного орегано;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 1 1/4 ч. л. солі;
- 1/2 ч. л. чорного перцю.
Для начинки:
- 1 великий баклажан;
- 1/4 склянки олії;
- по 1 свіжий помідор, червона цибуля, тонко нарізана;
- 225 г подрібненої моцарели;
- 1/2 чашки сиру пармезан, тертого;
- сіль, свіжий базилік.
Як приготувати:
- Змішати теплу воду, дріжджі і цукор. Залишити на 15 хвилин. Додати сіль і оливкову олію. Частинами ввести борошно, полити тісто оливковою олією і залишити в теплому місці на 1 годину.
- Для соусу змішати помідори, орегано, оливкову олію, сіль і перець у блендері.
- Баклажани нарізати тонким пластинками, посипати сіллю і залишити на 30 хвилин. Потім добре промити.
- У сковороді з товстим дном нагріти олію на середньому вогні. Обсмажити баклажани 2-3 хвилин. Викласти на паперовий рушник.
- Застелити пергаментним папером, викласти тісто. Розподілити по поверхні.
- Полити томатним соусом і посипати моцарелою. Викласти тонко нарізану цибулю і баклажани.
- Випікати 15-20 хвилин за 220 градусів до золотавого кольору. Готову піцу прикрасити пармезаном, помідорами і свіжим базиліком.
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Піца з фетою і лососем
Інгредієнти для тіста:
- 500 г борошна;
- 300 мл теплої води;
- 10 г свіжих дріжджів;
- 1 ч. л. солі;
- 2 ст. л. оливкової олії.
Для начинки (за смаком):
- томатний соус;
- лосось слабосолоний;
- фета, моцарела, пармезан;
- кунжут, італійські сушені трави, рукола.
Як приготувати:
- Просіяти борошно, додати сіль і перемішати. У теплу воду додати дріжджі, оливкову олію, перемішати. Замісити тісто і залишити на 2 години в теплому місці.
- Розкласти тісто на пергамент, змащений оливковою олією. Намазати томатним соусом і посипати травами. Запекти за 220 градусів впродовж 3-5 хвилин.
- Викласти моцарелу, лосось, фету і посипати кунжутом. Повернути в духовку і запікати до готовності.
- Прикрасити пармезаном і листям руколи.
Низькокалорійна піца із шинкою
Інгредієнти:
- 100 г знежиреного сиру;
- 1 яйце;
- 40 г рисового борошна;
- дрібка солі.
Для начинки:
- солоні огірки;
- шинка;
- оливки;
- помідор;
- сир;
- томатний соус.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти змішати, замісити тісто. Розподілити на деку, змащеному олією і злегка намазати соусом. Випікати 10 хвилин за 220 градусів.
- Викласти начинку і повернути в духовку на 10-15 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
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Піца "Нісуаз"
Інгредієнти:
- Базове тісто для піци;
- 1,5 ч. л. цукру;
- по 2 ст. л. оливкової олії, борошна;
- по 300 г моцарели, твердого сиру, консервованих сардин;
- по 200 мл вершків, оцту;
- 300 мл томатного соусу;
- по 1 шт. цибуля, свіжий огірок;
- 10 г оливок;
- базилік, рукола.
Як приготувати:
- Цибулю нашаткувати, залити оцтом і додати трохи цукру.
- На розігрітій сковороді обсмажити борошно до появи горіхового аромату. Влити олію, перемішати. Поступово влити вершки. Варити до загустіння, довести до смаку спеціями.
- Розподілити тісто на змащеній олією поверхні. Намазати томатним соусом і соусом бешамель.
- Зверху посипати тертим твердим сиром і моцарелою.
- Випікати за 250 градусів 15 хвилин. Коли тісто трохи підніметься, розкласти мариновану цибулю і повернути в духовку на 7-10 хвилин.
Піца "Чикаго"
Інгредієнти:
- 300 г пшеничного борошна;
- 70 г кукурудзяного борошна;
- 1,5 ч. л. сухих дріжджів;
- по 200 г ковбасок, моцарели, твердого сиру;
- 200 г томатного соусу;
- 2 цибулини;
- 3 зубчики часнику;
- 250 мл води;
- по 1 ч. л. солі, цукру;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- італійські трави, вершкове масло.
Як приготувати:
- У теплу воду додати дріжджі, цукор і трохи борошна. Перемішати. З'єднати борошно і сіль, влити опару, замісити тісто.
- Додати половину оливкової олії і ще раз перемішати. Залишити тісто в теплому місці на 45 хвилин.
- Розігріти духовку до 250 градусів.
- Для начинки нарізати цибулю і часник, злегка обсмажити. Додати томатний соус, трави, цукор і шматок вершкового масла.
- Викласти тісто на змащену олією поверхню, сформувати бортики. Додати сир, томатний соус і нарізані ковбаски.
- Випікати 15 хвилин.
Пепероні з моцарелою
Інгредієнти для тіста:
- 300 г борошна;
- по 2 ч. л. розпушувача, олії;
- 150-175 мл теплої води;
- сіль, перець.
Для начинки:
- 120 г томатного соусу;
- 1/2 ч. л. сушених італійських трав;
- моцарела;
- салямі;
- 30 г твердого сиру.
Як приготувати:
- Змішати борошно і розпушувач, додати сіль, перець і олію. Замісити тісто і розподілити по поверхні форми для випікання.
- Залишити корж у духовці на 3 хвилини за 220 градусів.
- Змішати томатний соус, трави, сіль і перець.
- Дістати корж і змастити соусом. Викласти моцарелу, ковбасу і тертий сир.
- Випікати 15 хвилин, доки сир не стане золотавим.
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