Піца на день народження – 7 несподіваних начинок, які не зустрінеш у піцеріях

Тісто для основи можна купити готове, але краще приготувати особисто. Нижче є рецепти низькокалорійної із шинкою, лососем і фетою, сардинами та моцарелою, баклажанами і піци-гіганта "Чикаго"

Рецепти піци на день народження / Фото: freepik.com

Піца на день народження – це, скоріше, тоді, коли ви влаштовуєте тематичну вечірку, або свято у вашої дитини. Безумовно, простіше замовити її доставкою. Але своя, домашня, все-таки смачніше, тому що ви особисто контролюєте свіжість інгредієнтів для начинки і якість соусів. Перед тим, як приступати, ознайомтеся з простими правилами з приготування італійської їжі, щоб усе зробити ідеально.

Пепероні з соусом "Чедер"

Пепероні з соусом "Чедер" / Фото: instagram.com/daniilsichev/

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Інгредієнти:

250 г тіста для піци;

100 г моцарели;

50 г пепероні;

30 г калабрійських перців або перців чилі;

15 г руколи.

Для томатного соусу:

2,5 кг томатів у власному соку;

20 г часнику;

10 г базиліка;

20 г солі;

10 г цукру;

орегано, чорний перець – за смаком;

50 мл оливкової олії.

Для соусу "Чедер":

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500 мл вершків 22%;

250 г тертого чедеру.

Як приготувати:

Для томатного соусу подрібнити помідори в блендері, додати спеції, оливкову олію і перемішати. Для сирного соусу вершки розігріти, додати тертий сир і змішати вінчиком на повільному вогні до повного розчинення сиру. Деко змастити олією, викласти на нього тісто, розподілити. Намазати томатним соусом. Зверху викласти сир, пепероні та випікати 7 хвилин за температури 220 градусів до яскравого кольору. Вийняти піцу з дека, полити сирним соусом прикрасити перцем і руколою.

Піца з баклажанами по-сицилійськи

Піца з баклажанами / Фото: pixabay.com

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Для тіста:

1 1/2 чашки теплої води;

2 ч. л. цукру;

1 1/2 ч. л. сухих дріжджів;

2 ч. л. солі;

2 ст. л. оливкової олії;

3 3/4 склянки борошна.

Для соусу:

800 мл томатів у власному соку;

2 ч. л. сушеного орегано;

1 ст. л. оливкової олії;

1 1/4 ч. л. солі;

1/2 ч. л. чорного перцю.

Для начинки:

1 великий баклажан;

1/4 склянки олії;

по 1 свіжий помідор, червона цибуля, тонко нарізана;

225 г подрібненої моцарели;

1/2 чашки сиру пармезан, тертого;

сіль, свіжий базилік.

Як приготувати:

Змішати теплу воду, дріжджі і цукор. Залишити на 15 хвилин. Додати сіль і оливкову олію. Частинами ввести борошно, полити тісто оливковою олією і залишити в теплому місці на 1 годину. Для соусу змішати помідори, орегано, оливкову олію, сіль і перець у блендері. Баклажани нарізати тонким пластинками, посипати сіллю і залишити на 30 хвилин. Потім добре промити. У сковороді з товстим дном нагріти олію на середньому вогні. Обсмажити баклажани 2-3 хвилин. Викласти на паперовий рушник. Застелити пергаментним папером, викласти тісто. Розподілити по поверхні. Полити томатним соусом і посипати моцарелою. Викласти тонко нарізану цибулю і баклажани. Випікати 15-20 хвилин за 220 градусів до золотавого кольору. Готову піцу прикрасити пармезаном, помідорами і свіжим базиліком.

Піца з фетою і лососем

Піца з фетою і лососем / Фото: instagram.com/marina_okhotina/

Інгредієнти для тіста:

500 г борошна;

300 мл теплої води;

10 г свіжих дріжджів;

1 ч. л. солі;

2 ст. л. оливкової олії.

Для начинки (за смаком):

томатний соус;

лосось слабосолоний;

фета, моцарела, пармезан;

кунжут, італійські сушені трави, рукола.

Як приготувати:

Просіяти борошно, додати сіль і перемішати. У теплу воду додати дріжджі, оливкову олію, перемішати. Замісити тісто і залишити на 2 години в теплому місці. Розкласти тісто на пергамент, змащений оливковою олією. Намазати томатним соусом і посипати травами. Запекти за 220 градусів впродовж 3-5 хвилин. Викласти моцарелу, лосось, фету і посипати кунжутом. Повернути в духовку і запікати до готовності. Прикрасити пармезаном і листям руколи.

Низькокалорійна піца із шинкою

Низькокалорійна піца з шинкою / Фото: instagram.com/marina_nazarova_/

Інгредієнти:

100 г знежиреного сиру;

1 яйце;

40 г рисового борошна;

дрібка солі.

Для начинки:

солоні огірки;

шинка;

оливки;

помідор;

сир;

томатний соус.

Як приготувати:

Усі інгредієнти змішати, замісити тісто. Розподілити на деку, змащеному олією і злегка намазати соусом. Випікати 10 хвилин за 220 градусів. Викласти начинку і повернути в духовку на 10-15 хвилин. Прикрасити зеленню.

Піца "Нісуаз"

Піца "Нісуаз" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Базове тісто для піци;

1,5 ч. л. цукру;

по 2 ст. л. оливкової олії, борошна;

по 300 г моцарели, твердого сиру, консервованих сардин;

по 200 мл вершків, оцту;

300 мл томатного соусу;

по 1 шт. цибуля, свіжий огірок;

10 г оливок;

базилік, рукола.

Як приготувати:

Цибулю нашаткувати, залити оцтом і додати трохи цукру. На розігрітій сковороді обсмажити борошно до появи горіхового аромату. Влити олію, перемішати. Поступово влити вершки. Варити до загустіння, довести до смаку спеціями. Розподілити тісто на змащеній олією поверхні. Намазати томатним соусом і соусом бешамель. Зверху посипати тертим твердим сиром і моцарелою. Випікати за 250 градусів 15 хвилин. Коли тісто трохи підніметься, розкласти мариновану цибулю і повернути в духовку на 7-10 хвилин.

Піца "Чикаго"

Піца "Чикаго" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

300 г пшеничного борошна;

70 г кукурудзяного борошна;

1,5 ч. л. сухих дріжджів;

по 200 г ковбасок, моцарели, твердого сиру;

200 г томатного соусу;

2 цибулини;

3 зубчики часнику;

250 мл води;

по 1 ч. л. солі, цукру;

2 ст. л. оливкової олії;

італійські трави, вершкове масло.

Як приготувати:

У теплу воду додати дріжджі, цукор і трохи борошна. Перемішати. З'єднати борошно і сіль, влити опару, замісити тісто. Додати половину оливкової олії і ще раз перемішати. Залишити тісто в теплому місці на 45 хвилин. Розігріти духовку до 250 градусів. Для начинки нарізати цибулю і часник, злегка обсмажити. Додати томатний соус, трави, цукор і шматок вершкового масла. Викласти тісто на змащену олією поверхню, сформувати бортики. Додати сир, томатний соус і нарізані ковбаски. Випікати 15 хвилин.

Пепероні з моцарелою

Пепероні з моцарелою / Фото: freepik.com

Інгредієнти для тіста:

300 г борошна;

по 2 ч. л. розпушувача, олії;

150-175 мл теплої води;

сіль, перець.

Для начинки:

120 г томатного соусу;

1/2 ч. л. сушених італійських трав;

моцарела;

салямі;

30 г твердого сиру.

Як приготувати:

Змішати борошно і розпушувач, додати сіль, перець і олію. Замісити тісто і розподілити по поверхні форми для випікання. Залишити корж у духовці на 3 хвилини за 220 градусів. Змішати томатний соус, трави, сіль і перець. Дістати корж і змастити соусом. Викласти моцарелу, ковбасу і тертий сир. Випікати 15 хвилин, доки сир не стане золотавим.

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