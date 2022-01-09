Піца по-флорентійськи – рецепт чудового поєднання шпинату та яєць у начинці

Друге ім'я цієї піци фіорентина. Зараз уже ніхто не скаже, народилася вона у Флоренції чи в передмісті і як комусь спало на думку приготувати піцу зі шпинатом.
Можливо, багато хто віддає перевагу швидкому приготуванню піци, зараз замість тіста використовують навіть терту картоплю. У цьому рецепті все традиційно, тісто потрібно замісити та залишити відпочивати на 15-20 хвилин.
Звісно, без томатної пасти, яка покриє основу, та орегано не обійтись. Ну і моцарела, вона матиме симпатичний вигляд на злегка обсмаженому шпинаті.
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Рецепт взято у сайту Goodhousekeeping.com.
Піца по-флорентійськи
Інгредієнти:
- 125 г борошна, плюс на обвалку;
- ½ ч. л. сухих дріжджів;
- 100 мл оливковї олії;
- 1 цибуля, тонко нарізана;
- 80 г шпинату;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- ½ ч. л. сушеного орегано;
- 125 г моцарели, дрібно нарізаної;
- 2 великі яйця.
Як приготувати:
- Насипте борошно, дріжджі та сіль у велику миску. Додайте 75 мл теплої води та 2 столові ложки оливкової олії. Замісіть м'яке тісто, воно не має липнути до рук.
- На робочій поверхні, присипаній борошном, вимішуйте10 хвилин. Сформуйте кулю, покладіть назад у миску та накрийте харчовою плівкою. Залишіть на 15 хвилин.
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Обсмажте цибулю на оливковій олії впродовж 15 хвилин. Додайте шпинат і готуйте ще 2-3 хвилини.
- Змішайте томатну пасту, орегано, 2 столові ложки олії та інші спеції за смаком.
- Присипте борошном деко. Розкочайте тісто на злегка посипаною борошном поверхні, щоб вийшов прямокутник, і перекладіть на деко. Випікайте 5 хвилин, потім знизьте температуру до 180 градусів і випікайте ще кілька хвилин.
- Розподіліть томатну суміш по основі, не доходячи до країв. Зверху викладіть моцарелу, а потім цибулю зі шпинатом.
- Розбийте яйця на відстані таі поверніть у духовку на 15-20 хвилин, доки піца не стане золотавою, а яйця не приготуються.
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