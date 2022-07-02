Пиріг "Бідний студент" – бюджетний рецепт випічки з 1990-х (фото)

Інгредієнти для нього знайдуться на кожній кухні. Замішується на олії та кефірі з додаванням улюбленого варення

Рецепт пирога з дитинства "Бідний студент" / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей пиріг із серії нашвидкуруч і з найпростіших інгредієнтів. "Бідний студент" був популярним за часів дефіциту – ні вершкового масла, ні маргарину не потрібно.

Використовується какао, тому смачнішим буде, якщо додати трохи сливового або вишневого варення. За смаком додайте родзинки або улюблені сухофрукти та горіхи.

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Рецепт від irinabelousova8964.

Пиріг "Бідний студент"

Пиріг "Бідний студент"

Інгредієнти:

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варення – 100 г;

борошно – 240 г;

цукор – 150 г;

сода – 1 ч. л.;

розпушувач – половина ч. л.;

яйце;

какао – 2 ст. л.;

дрібка солі;

кефір – 200 мл;

олія – 50 г;

горіхи, родзинки – по 50 г.

Як приготувати:

Горіхи подрібнити, родзинки замочити в гарячій воді, обсушити. З'єднати рідкі інгредієнти та окремо сухі. Замісити тісто густе. Дно форми застелити пергаментом і змастити олією. Випікати у розігрітій до 170 градусів у духовці близько 40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою. Прикрасити за смаком.

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