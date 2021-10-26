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Пиріг на Геловін – особливий рецепт випічки, яку оцінять усі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 жовтня, 10:45
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Автори пирога пропонують запекти шматочки гарбуза у фользі, а потім з'єднати зі спеціями та згущеним молоком. Для прикраси потрібні збиті вершки, патока або сироп
Гарбузовий пиріг на Геловін
Гарбузовий пиріг на Геловін / Фото: www.aspicyperspective.com

Якщо казати про найголовніші атрибути Геловіна, то це ліхтарик Джека, який вирізається з гарбуза і традиційний пиріг з нього ж.

Редактори кулінарного сайту Сhelsea.co.nz пропонують використовувати не тільки гарбузове пюре, а й згущене молоко. Важливо перевіряти начинку на солодкість, щоб не переборщити із цукром.

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Як прикраса – збиті вершки, кленовий сироп, горіхи й тертий шоколад. З цим межі фантазії не має бути.

Гарбузовий пиріг на Геловін

Інгредієнти для тіста:

  • 170 г борошна;
  • 100 г масла, нарізаного кубиками та охолодженого;
  • 1 яйце, злегка збите;
  • 40 г цукрової пудри;
  • дрібка солі – за бажанням.

Для начинки:

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  • 600 г очищеного гарбуза, нарізаного кубиками;
  • ½ ч. л. меленого імбиру, мускатного горіха та кориці;
  • 2 ст. л. патоки;
  • 125 мл згущеного молока;
  • 2 яйця
  • 160 г злегка збитих вершків;
  • вершки для подачі сироп для прикраси.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. З'єднайте борошно, сіль та масло, перемішуйте, доки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі.
  3. Змішайте яйце та цукрову пудру і збийте виделкою. Додайте до борошняної суміші та перемішуйте, доки суміш не перетвориться на кулю. Загорніть плівку і залиште в холодильнику на 30 хвилин.
  4. Для начинки загорніть гарбуз у фольгу і запікайте за 200 градусів 1 годину або до готовності. Дайте охолонути.
  5. Подрібніть гарбуз зі спеціями, патокою та вершками. Збийте яйця та цукор у невеликій мисці, потім додайте гарбузову суміш.
  6. Доведіть тісто до кімнатної температури та розкачайте завтовшки 4 мм. Покладіть у змащену маслом форму, обріжте краї і помістіть у морозилку на 15 хвилин.
  7. Вийміть із морозильної камери та застеліть папером. Покладіть вантаж та запікайте 10 хвилин. Заберіть папір та вантаж. Зменшіть температуру духовки до 170 градусів та випікайте ще 5 хвилин.
  8. Вилийте начинку і випікайте 1 годину, доки начинка не застигне. Охолодіть.
  9. Прикрасьте збитими вершками і сиропом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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