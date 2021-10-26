Пиріг на Геловін – особливий рецепт випічки, яку оцінять усі

Якщо казати про найголовніші атрибути Геловіна, то це ліхтарик Джека, який вирізається з гарбуза і традиційний пиріг з нього ж.
Редактори кулінарного сайту Сhelsea.co.nz пропонують використовувати не тільки гарбузове пюре, а й згущене молоко. Важливо перевіряти начинку на солодкість, щоб не переборщити із цукром.
Як прикраса – збиті вершки, кленовий сироп, горіхи й тертий шоколад. З цим межі фантазії не має бути.
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Гарбузовий пиріг на Геловін
Інгредієнти для тіста:
- 170 г борошна;
- 100 г масла, нарізаного кубиками та охолодженого;
- 1 яйце, злегка збите;
- 40 г цукрової пудри;
- дрібка солі – за бажанням.
Для начинки:
- 600 г очищеного гарбуза, нарізаного кубиками;
- ½ ч. л. меленого імбиру, мускатного горіха та кориці;
- 2 ст. л. патоки;
- 125 мл згущеного молока;
- 2 яйця
- 160 г злегка збитих вершків;
- вершки для подачі сироп для прикраси.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- З'єднайте борошно, сіль та масло, перемішуйте, доки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі.
- Змішайте яйце та цукрову пудру і збийте виделкою. Додайте до борошняної суміші та перемішуйте, доки суміш не перетвориться на кулю. Загорніть плівку і залиште в холодильнику на 30 хвилин.
- Для начинки загорніть гарбуз у фольгу і запікайте за 200 градусів 1 годину або до готовності. Дайте охолонути.
- Подрібніть гарбуз зі спеціями, патокою та вершками. Збийте яйця та цукор у невеликій мисці, потім додайте гарбузову суміш.
- Доведіть тісто до кімнатної температури та розкачайте завтовшки 4 мм. Покладіть у змащену маслом форму, обріжте краї і помістіть у морозилку на 15 хвилин.
- Вийміть із морозильної камери та застеліть папером. Покладіть вантаж та запікайте 10 хвилин. Заберіть папір та вантаж. Зменшіть температуру духовки до 170 градусів та випікайте ще 5 хвилин.
- Вилийте начинку і випікайте 1 годину, доки начинка не застигне. Охолодіть.
- Прикрасьте збитими вершками і сиропом.