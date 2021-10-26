Пиріг на Геловін – особливий рецепт випічки, яку оцінять усі

Автори пирога пропонують запекти шматочки гарбуза у фользі, а потім з'єднати зі спеціями та згущеним молоком. Для прикраси потрібні збиті вершки, патока або сироп

Гарбузовий пиріг на Геловін / Фото: www.aspicyperspective.com

Якщо казати про найголовніші атрибути Геловіна, то це ліхтарик Джека, який вирізається з гарбуза і традиційний пиріг з нього ж.

Редактори кулінарного сайту Сhelsea.co.nz пропонують використовувати не тільки гарбузове пюре, а й згущене молоко. Важливо перевіряти начинку на солодкість, щоб не переборщити із цукром.

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Як прикраса – збиті вершки, кленовий сироп, горіхи й тертий шоколад. З цим межі фантазії не має бути.

Гарбузовий пиріг на Геловін

Інгредієнти для тіста:

170 г борошна;

100 г масла, нарізаного кубиками та охолодженого;

1 яйце, злегка збите;

40 г цукрової пудри;

дрібка солі – за бажанням.

Для начинки:

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600 г очищеного гарбуза, нарізаного кубиками;

½ ч. л. меленого імбиру, мускатного горіха та кориці;

2 ст. л. патоки;

125 мл згущеного молока;

2 яйця

160 г злегка збитих вершків;

вершки для подачі сироп для прикраси.

Як приготувати: