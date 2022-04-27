Пиріг на киселі з дитинства – замість масла беремо маргарин, цукру не потрібно

І цей пиріг ніколи не набридне – просто чергуйте смаки киселю. Цей рецепт з вишневим. Як прикрасити випічку – справа смаку

Кисельний пиріг з дитинства / Фото: instagram.com/a.i.nikolaevna/

Якщо хтось пам'ятає, то кисіль їли просто так, прямий з брикету. Ні, хтось біг по тістечко "Доміно", а для когось кисіль був свого роду перекусом з кислинкою.

І, мабуть, саме тоді виникла ідея використати його не за прямим призначенням, а у випічці.

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У цьому рецепті немає цукру, а це означає, що пиріг справді кислитиме.

Для пирога a.i.nikolaevna взяла вишневий, а замість вершкового масла – пачку маргарину.

Прикрасити можна сметанним кремом з додаванням вишневого варення або просто цукровою пудрою. Словом, усе залежатиме від того, який смак киселя ви візьмете.

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Кисельний пиріг – рецепт з дитинства

Кисельний пиріг – рецепт з дитинства / Фото: instagram.com/fsg39/

Інгредієнти:

1 склянка борошна;

3 яйця;

180 г маргарину;

1 пачка киселю;

1 ч. л. сода, гашена в оцті або 10 г розпушувача.

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Як приготувати:

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Кисіль подрібнити на порошок. Маргарин розтопити, трохи охолодити та з'єднати з киселем. Додати яйця та борошно, добре перемішати та додати соду. Залишити на кілька хвилин. Деко змастити олією і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

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