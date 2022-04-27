Пиріг на киселі з дитинства – замість масла беремо маргарин, цукру не потрібно

Якщо хтось пам'ятає, то кисіль їли просто так, прямий з брикету. Ні, хтось біг по тістечко "Доміно", а для когось кисіль був свого роду перекусом з кислинкою.
І, мабуть, саме тоді виникла ідея використати його не за прямим призначенням, а у випічці.
У цьому рецепті немає цукру, а це означає, що пиріг справді кислитиме.
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Для пирога a.i.nikolaevna взяла вишневий, а замість вершкового масла – пачку маргарину.
Прикрасити можна сметанним кремом з додаванням вишневого варення або просто цукровою пудрою. Словом, усе залежатиме від того, який смак киселя ви візьмете.
Кисельний пиріг – рецепт з дитинства
Інгредієнти:
- 1 склянка борошна;
- 3 яйця;
- 180 г маргарину;
- 1 пачка киселю;
- 1 ч. л. сода, гашена в оцті або 10 г розпушувача.
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Як приготувати:
- Кисіль подрібнити на порошок. Маргарин розтопити, трохи охолодити та з'єднати з киселем.
- Додати яйця та борошно, добре перемішати та додати соду. Залишити на кілька хвилин.
- Деко змастити олією і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
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