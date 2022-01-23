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Пиріг з черевцями лосося – простий рецепт для заощадливих

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 січня, 16:30
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Адже черевця набагато дешевші за стейки. Тісто замішується на молоці, сметані та олії. Випікається пиріг не довше 40 хвилин
Пиріг з черевцями лосося
Пиріг з черевцями лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Добре, що на такій недешевій рибі, як лосось, усе-таки можна заощаджувати. Наприклад, закуска гравлакс – ви самі засолюєте рибу, причому знаючи, за допомогою чого і в яких умовах.

Якщо давно думали про пиріг з лососем, то зовсім не обов'язково купувати стейки, він вийде не гірше і з черевцями.

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Фудблогерка matushka_hariet акцентує: усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Пиріг з черевцями лосося

Пиріг з черевцями лосося
Пиріг з черевцями лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Інгредієнти:

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  • Черевця лосося очищені – 150 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Олія – 50 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Борошно – 150 г
  • Розпушувач – 5 г
  • Дрібка солі

Класні рецепти лосося до дня народження знайдете тут.

Як приготувати:

  1. З черевець зняти шкіру та нарізати кубиком.
  2. З'єднати молоко, борошно, сіль та розпушувач. Окремо з'єднати молоко, яйця, сметану та олію. У рідку суміш додати суху і замісити тісто. Дати тісту відпочити 10-15 хвилин.
  3. Додати рибу, перемішати та вилити у форму. Форму можна попередньо злегка змастити олією.
  4. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин або до сухої шпажки. Дати охолонути у формі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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