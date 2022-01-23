Пиріг з черевцями лосося – простий рецепт для заощадливих

Адже черевця набагато дешевші за стейки. Тісто замішується на молоці, сметані та олії. Випікається пиріг не довше 40 хвилин

Пиріг з черевцями лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Добре, що на такій недешевій рибі, як лосось, усе-таки можна заощаджувати. Наприклад, закуска гравлакс – ви самі засолюєте рибу, причому знаючи, за допомогою чого і в яких умовах.

Якщо давно думали про пиріг з лососем, то зовсім не обов'язково купувати стейки, він вийде не гірше і з черевцями.

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Фудблогерка matushka_hariet акцентує: усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Пиріг з черевцями лосося

Пиріг з черевцями лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Інгредієнти:

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Черевця лосося очищені – 150 г

Яйця – 2 шт.

Молоко – 250 мл

Олія – 50 г

Сметана – 1 ст. л.

Борошно – 150 г

Розпушувач – 5 г

Дрібка солі

Класні рецепти лосося до дня народження знайдете тут.

Як приготувати: