Пиріг з консервованим тунцем, сиром та ложкою борошна – готується за 20 хвилин

Пиріг з тунцем / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/
Тунець активно використовується не лише в салатах. У США є один з найвідоміших гарячих сендвічів, які готуються з цією консервованою рибою.
Цей пиріг-омлет, назвемо його так, скріплюється за допомогою столової ложки борошна та тертого сиру.
Обов'язково злийте рідину з консервів та приберіть сік з помідорів.
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Пиріг з консервованим тунцем
Пиріг з консервованим тунцем / Фото: Super Gustoso
Інгредієнти:
- бляшанка тунця;
- 2 яйця;
- по 1 шт. цибуля, помідор;
- зелень;
- по 1 ст. л. тертого сиру, борошна;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
Тут дізнаєтесь, як швидко та смачно приготувати тунця.
Як приготувати:
- Тунець процідити через сито, щоб прибрати рідину.
- Збити яйця виделкою. Додати нарізані зелень, цибулю та помідор, тертий сир, борошно. Перемішати. За смаком додати сіль та перець.
- Викласти на розігріту, змащену олією сковороду. Готувати під кришкою 10 хвилин. Перевернути за допомогою тарілки та смажити до готовності.
Весь процес приготування дивіться у відео.