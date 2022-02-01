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Пиріг з консервованим тунцем, сиром та ложкою борошна – готується за 20 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 лютого, 18:50
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Крім тунця та борошна, потрібні свіжий помідор, цибулина, тертий сир та зелень. Пиріг готується на сковороді й трохи схожий на омлет
Пиріг з тунцем
Пиріг з тунцем / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

Тунець активно використовується не лише в салатах. У США є один з найвідоміших гарячих сендвічів, які готуються з цією консервованою рибою.

Цей пиріг-омлет, назвемо його так, скріплюється за допомогою столової ложки борошна та тертого сиру.

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Обов'язково злийте рідину з консервів та приберіть сік з помідорів.

Пиріг з консервованим тунцем

Пиріг з консервованим тунцем
Пиріг з консервованим тунцем / Фото: Super Gustoso

Інгредієнти:

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  • бляшанка тунця;
  • 2 яйця;
  • по 1 шт. цибуля, помідор;
  • зелень;
  • по 1 ст. л. тертого сиру, борошна;
  • сіль, перець, спеції – за смаком.

Тут дізнаєтесь, як швидко та смачно приготувати тунця.

Як приготувати:

  1. Тунець процідити через сито, щоб прибрати рідину.
  2. Збити яйця виделкою. Додати нарізані зелень, цибулю та помідор, тертий сир, борошно. Перемішати. За смаком додати сіль та перець.
  3. Викласти на розігріту, змащену олією сковороду. Готувати під кришкою 10 хвилин. Перевернути за допомогою тарілки та смажити до готовності.

Весь процес приготування дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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