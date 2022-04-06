Пиріг з мінтаєм та картоплею – простий та бюджетний рецепт на Благовіщення

Мінтай відвариться зі спеціями, картоплю треба нарізати соломкою та обсмажити з цибулею. Вистоювання для тіста не потрібне

Заливний пиріг з мінтаєм / Фото: Инстаграм

Різна риба, приготовлена в будь-який спосіб – це основні страви на Благовіщення. Їх треба приготувати 7 квітня.

Цей пиріг дуже бюджетний. Тісто замішується на кефірі, використовується мінтай – порівняно недорога риба.

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Крім мінтаю, для начинки потрібна картопля. Наріжте її соломкою та обсмажте з цибулею та спеціями.

Рецепт цього простого заливного пирога – редакційний та перевірений десятками людей.

Пиріг з мінтаєм на Благовіщення

Інгредієнти:

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500 г філе мінтаю;

4 картоплини;

1 цибулина;

1 ч. л. меленої паприки;

кунжут;

сіль, перець, інші спеції.

Для тіста:

2 курячі яйця;

150 мл кефіру;

180 г борошна;

5 г розпушувача;

15 мл олії;

сіль, щіпка соди.

Бюджетний рецепт смачної вечері – мінтаю у сирно-вершковому соусі – читайте тут.



Як приготувати: