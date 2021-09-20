Пиріг із сирними кульками – рецепт простої, але ефектної випічки

Десерт по своїй красі більше підходить до особливої події. Сирні кульки потрібно буде попередньо заморозити, а шоколадну глазур можна замінити збитими вершками або сметаною з ягодами

Пиріг з сирними кульками / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

Уже від одного погляду на фото цього десерту його хочеться спробувати. Тим паче чогось особливого в плані інгредієнтів для пирога не потрібно. Він простий, але ефективний: це ніжний шоколадний бісквіт та білосніжні сирні кульки всередині. Автор рецепта пропонує приготувати для нього шоколадну глазур, але прикрасити його можна збитою сметаною зі шматочками ваших улюблених фруктів. Свято на столі вам забезпечене. Цей пиріг точно поповнить ваш список десертів, де є сир.

Пиріг із сирними кульками

Інгредієнти для тіста:

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Яйця – 3 шт.

Борошно – 160 г

Какао – 25 г

Цукор -100 г

Вершкове масло – 75 г

Сметана – 100 г

Сода – 1/2 ч .л.

Ванільний цукор – 1 ст. л.

Сирні кульки:

Сир – 200 г

Жовток – 2 шт.

Цукор – 50 г

Кокосова стружка – 50 г

Картопляний крохмаль – 1 ст. л. з гіркою

Для глазурі:

Сметана, цукор – по 100 г

Какао – 20 г

Спосіб приготування:

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З'єднати сир, жовтки, цукор, кокосову стружку і крохмаль. Перемішати і сформувати кульки розміром з волоський горіх, прибрати в морозильну камеру на 30-40 хвилин. Для тіста яйця збити з цукром, додати сметану і розм'якшене вершкове масло. Борошно просіяти разом із содою і какао. Ввести сухі інгредієнти в яєчно-масляну масу і акуратно перемішати. Викласти сирні кульки в форму, залити тістом. Випікати 40-45 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Для глазурі змішати сметану, цукор і какао, поставити на вогонь і готувати до розчинення цукру. Прибрати з вогню, дати трохи охолонути. Полити пиріг глазур'ю. Поставити в холодильник до повного застигання глазурі.

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