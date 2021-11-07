Пироги з айвою – рецепти з цитрусовим та горіховим присмаком

Для пирога з апельсиновою цедрою потрібно трохи коньяку. У ньому, разом із цукром, айва злегка обсмажуватиметься. Для пирога з горіхами краще, якщо це будуть волоські або мигдаль

Пироги з айвою / Фото: Колаж: Сьогодні

Унікальність айви в тому, що вона поєднує в собі одразу кілька смакових відтінків. Для когось у ній переважають цитрусові нотки, комусь айва більше нагадує грушу з яблуком.

У всякому разі, айва з'явилася на ринках, і її час використовувати.

Реклама

Для пирога з апельсиновою цедрою від chilichocola у пирозі за рецептом natkakrasilnik є горіхи, це можуть бути волоські або мигдаль.

І щоб усе вийшло, ознайомтеся з 15 лайфхаками, як досягти досконалості у випічці.

Пиріг з айвою та яблуками

Пиріг з айвою та апельсинами / Фото: instagram.com/chilichocola/

Реклама

Інгредієнти:

Айва – 3 шт.

Цукор – 300 г

Вершкове масло – 65 г та ще 85 г

Коньяк – 20 г коньяку

Борошно – 175 г;

Волоські горіхи – 50 г

Апельсини, яйця – по 2 шт.

Вершки або молоко – 30 мл

Розпушувач – пакетик

Кориця – половина ч. л.

Як приготувати:

Айву почистити, нарізати часточками. 65 г вершкового масла та 150 г цукру розтопити на сковорідці. Готувати до утворення карамелі. Додати коньяк, сік та цедру апельсинів ще раз усе проварити. Додати айву та тушкувати в цій карамелі до м'якості. У нероз'ємну форму для випічки викласти айву. Для тіста 85 г вершкового масла збити з 150 г цукру і яйцями в пишну масу. Поступово додати сухі інгредієнти і перемішувати, доки не змочиться все борошно. Викласти тісто на айву та розподілити лопаткою. Випікати 40 хвилин за 180 градусів.

Реклама

Пиріг з айвою та горіхами

Пиріг з айвою та горіхами / Фото: instagram.com/natkakrasilnik/

Інгредієнти:

Яйця курячі – 3 шт.

Цукор – 180 г

Борошно – 130 г

Мигдаль або волоські горіхи – 0,5 ск.

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Кориця – 1/4 ч. л.

Молоко – 50 мл

Олія вершкове – 25 г

Цукор для карамелі – 2 ст. л.

Айва велика – 1 шт.

Як приготувати: