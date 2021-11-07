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Пироги з айвою – рецепти з цитрусовим та горіховим присмаком

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 листопада, 15:01
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Для пирога з апельсиновою цедрою потрібно трохи коньяку. У ньому, разом із цукром, айва злегка обсмажуватиметься. Для пирога з горіхами краще, якщо це будуть волоські або мигдаль
Пироги з айвою
Пироги з айвою / Фото: Колаж: Сьогодні

Унікальність айви в тому, що вона поєднує в собі одразу кілька смакових відтінків. Для когось у ній переважають цитрусові нотки, комусь айва більше нагадує грушу з яблуком.

У всякому разі, айва з'явилася на ринках, і її час використовувати.

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Для пирога з апельсиновою цедрою від chilichocola у пирозі за рецептом natkakrasilnik є горіхи, це можуть бути волоські або мигдаль.

І щоб усе вийшло, ознайомтеся з 15 лайфхаками, як досягти досконалості у випічці.

Пиріг з айвою та яблуками

Пиріг з айвою та апельсинами
Пиріг з айвою та апельсинами / Фото: instagram.com/chilichocola/

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Інгредієнти:

  • Айва – 3 шт.
  • Цукор – 300 г
  • Вершкове масло – 65 г та ще 85 г
  • Коньяк – 20 г коньяку
  • Борошно – 175 г;
  • Волоські горіхи – 50 г
  • Апельсини, яйця – по 2 шт.
  • Вершки або молоко – 30 мл
  • Розпушувач – пакетик
  • Кориця – половина ч. л.

Як приготувати:

  1. Айву почистити, нарізати часточками.
  2. 65 г вершкового масла та 150 г цукру розтопити на сковорідці. Готувати до утворення карамелі. Додати коньяк, сік та цедру апельсинів ще раз усе проварити. Додати айву та тушкувати в цій карамелі до м'якості.
  3. У нероз'ємну форму для випічки викласти айву.
  4. Для тіста 85 г вершкового масла збити з 150 г цукру і яйцями в пишну масу. Поступово додати сухі інгредієнти і перемішувати, доки не змочиться все борошно. Викласти тісто на айву та розподілити лопаткою.
  5. Випікати 40 хвилин за 180 градусів.

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Пиріг з айвою та горіхами

Пиріг з айвою та горіхами
Пиріг з айвою та горіхами / Фото: instagram.com/natkakrasilnik/

Інгредієнти:

  • Яйця курячі – 3 шт.
  • Цукор – 180 г
  • Борошно – 130 г
  • Мигдаль або волоські горіхи – 0,5 ск.
  • Розпушувач – 1,5 ч. л.
  • Кориця – 1/4 ч. л.
  • Молоко – 50 мл
  • Олія вершкове – 25 г
  • Цукор для карамелі – 2 ст. л.
  • Айва велика – 1 шт.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 180-200 градусів. Айву помити, обсушити, очистити від серцевини. Розрізати на четвертинки, а потім уздовж пластинки завтовшки 3 мм.
  2. Горіхи обсмажити і подрібнити на дрібну крихту.
  3. Форму добре змастити вершковим маслом. На дно рівномірно насипати 2 столові ложки цукру, викласти айву віялом внахлест. Поставити на плиту і потримати форму на середньому вогні 4-5 хвилин, доки не розтане цукор.
  4. Для тіста яйця разом з цукром збити у білу густу піну.
  5. Борошно просіяти разом з розпушувачем та корицею. Додати в яєчно-цукрову суміш борошно та горіхи. Акуратно перемішати знизу вгору за допомогою лопатки, перемішуючи в одному напрямку.
  6. Повільно влити молоко і знову перемішати, намагаючись, щоб не осіла яєчна піна.
  7. Тісто викласти на айву, заповнюючи всі проміжки між шматочками фрукта, поставити в духовку.
  8. Випікати 35-45 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів до золотистої скоринки. Готовність перевірити дерев'яною паличкою.
  9. Готовий пиріг вийняти з| духовки, перевернути на тарілку, дном угору. Трохи остудити перед подачею.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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