Тістечко "Доміно" – рецепт популярного солодкого перекусу дитинства (відео)

Тридцять-сорок років тому особливого вибору тістечок не було. У всякому разі, якщо порівнювати з теперішнім часом.
Проте багато хто досі пам'ятають "Шкільне" з двох бісквітів, з'єднаних яблучним повидлом.
Щодо "Доміно", то воно теж з'єднувалося яблучним джемом, от тільки коржі були твердішими.
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Ну а якщо не пощастило і "Доміно" було куплено дуже сухим, ситуацію рятувала шоколадна та цукрова глазур, якими ця випічка прикрашалася
Після рецепта – весь процес приготування цього улюбленого з дитинства десерту.
Тістечко "Доміно"
Інгредієнти:
- маргарин – 150 г;
- борошно – 450-500 г;
- цукор – 130 г;
- яйце – 1 шт.;
- вода – 75 мл;
- амоній (розпушувач) – 7 г;
- сода – ч. л.;
- сіль – 1/3 ч. л.;
- ванільний цукор – 10 г;
- лимонний сік – 1 ч. л;
- джем – 200-250 г.
Для глазурі:
- цукрова пудра – 150-200 г;
- какао – 1-2 ст. л.;
- лимонний сік або вода – 40-50 мл.
Як спекти ще одне улюблене тістечко з дитинства – лимонне з білковим кремом – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- За допомогою міксера перетерти маргарин з цукром, сіллю та ванільним цукром. Всипати амоній у воду і перемішати до розчинення.
- Не зупиняючи збивати маргарин, по одній чайній ложці ввести розчин амонію. Додати в маргарин яйце, перемішати.
- Змішати борошно та соду. Додати борошно в яєчно-маргаринову масу – перемішати. Коли більшість борошна вбереться, додати лимонний сік.
- Замісити м'яке тісто, воно не має липнути до рук.
- На пергаменті розкачати тісто завтовшки 3-5 мм. Перенести на пергамент на деко. Випікати за 180-200 градусів 25-30 хвилин. Дати охолонути на деку.
- Розрізати корж на дві рівні половини. Один корж змастити джемом, викласти другий корж і злегка притиснути руками. Розрізати на порційні тістечка.
- Для глазурі змішати цукрову пудру та какао. По одній чайній ложці додати лимонний сік або воду, довести до консистенції сметани середньої густини.
- Покрити верхній корж кожного тістечка. Для білої глазурі додати в цукрову пудру лимонний сік або воду і довести до консистенції сметани середньої густоти. Нанести на шоколадний шар у вигляді доміно.
Тут дивіться процес приготування тістечок "Доміно".