Добірка рецептів окрошки на будь-який смак

Овочеві супи бувають теплими, в яких акцент на один овоч, а бувають холодними, як окрошка, де зібрано багато всього та різного.
Хтось віддає перевагу окрошці з куркою або м'ясом, а деякі вважають такі рецепти прісними і беруть ковбасу.
Важливо це те, чим ви заправляєте суп. У добірці варіянти для сироватки, кефіру та квасу.
До окрошки на сироватці за рецептом elena_vakula23 можна додати або ковбасу, або куряче філе.
В окрошку з хорошою вареною ковбасою на кефірі від gorbunochekзелень і картоплю потрібно дрібно нарізати й потовкти із сіллю.
Окрошка на кефірі – редакторський рецепт, спробуйте додати трохи молодого часнику.
Окрошка на сироватці
Інгредієнти:
- кефір 2,5% – 1 л
- сироватка – 1 л;
- картопля – 3 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- редиска – 10 шт.;
- огірки – 2-3 шт.;
- ковбаса – 200 г;
- цибуля, кріп, сіль, перець, гірчиця – за смаком.
Як приготувати:
- Нарізати кубиками огірки, ковбасу та яйця, скласти в каструлю. Редиску натерти.
- Половину картоплі нарізати кубиками, а решту натерти. Додати нарізану зелень, сіль та перець.
- Змішати сироватку з кефіром і залити окрошку. Все ретельно перемішати.
Якщо готуєтеся до свята, познайомтеся з цими смачними холодними закусками.
Окрошка з ковбасою на квасі
Інгредієнти:
- варена картопля – 3 шт.;
- редис – 7-10 шт.;
- огірок – 1 великий;
- яйця – 5 шт.;
- ковбаса – 300 г.;
- квас – 1,5 л;
- сметана – 200 г;
- зелень, сіль;
- майонез – 150 г.
Як приготувати:
- Зелень дрібно нарізати, послити й злегка потовкти. Додати нарізану варену картоплю і розім'яти все разом.
- Ковбасу, яйця, редис та огірок нарізати невеликими кубиками. Заправити сумішшю зі сметани та майонезу, перемішати.
- Додати квас та посолити за смаком.
Обов'язково спробуйте польський картопляний суп, Для нього теж потрібна ковбаса.
Окрошка з куркою на кефірі (без картоплі)
Інгредієнти:
- варене куряче філе – 150 г;
- зелена цибуля – 3-4 стебла;
- кефір – 1,5 склянки;
- редис – 4-5 шт.;
- молодий часник – 1/2 голівки;
- яйця – 3 шт.;
- огірки – 1-2 шт.;
- сік одного лимона;
- гірчиця, кріп, петрушка – за смаком.
Як приготувати:
- Подрібнити зелень, дрібно нарізати цибулю, редиску, часник, огірок і все ретельно перемішати.
- Розбавити кефір холодною кип'яченою водою або молочною сироваткою. Додати сік лимона та трохи гірчиці, перемішати.
- Додати нарізане філе, залити заправкою, довести до смаку сіллю та перцем. Прикрасити відвареним яйцем.
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