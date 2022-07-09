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Японський десерт моті з полуницею – рецепт за 15 хвилин і без випічки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 липня, 16:41
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Використовується рисове борошно. Перед формуванням масу потрібно прогріти кілька разів у мікрохвильовці. Усередині, крім полуниці, буде вершковий або кисломолочний сир
Як приготувати моті з полуницею
Як приготувати моті з полуницею / Фото: Колаж: Сьогодні,

Полуниця в десерті – подвійне задоволення. Якщо вже спробували тирамісу, то не пропустіть класику японських десертів.

Моті або мочі роблять з рисового борошна. Відомі багато сотень років. Цікаво, що колись це були ласощі доволі заможніх людей.

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Сьогодні його може приготувати будь-який охочий і за 15 хвилин. Основа десерту буде солодкою, але її відтінить вершковий або кисломолочний сир разом з полуницею.

Маса для моті доходитиме до потрібної консистенції в мікрохвильовій печі. Olya Pins – Правильне Харчування і не тільки гріла її до стану рідкого пластиліну.

Десерт моті з полуницею

Десерт моті з полуницею
Десерт моті з полуницею

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Інгредієнти:

  • 100 г рисового борошна;
  • 50 г цукрової пудри;
  • 185 мл води;
  • харчовий барвник малинового кольору;
  • кукурудзяний крохмаль;
  • 150 г вершкового сиру;
  • полуниця.

Як приготувати:

  1. Борошно з'єднати з цукровою пудрою, залити водою кімнатної температури. Ретельно розмішати. Буде рідка маса.
  2. Додати кілька крапель барвника, розмішати.
  3. Накрити плівкою, зробити отвори й відправити в мікрохвильову піч на 50 секунд.
  4. Зняти плівку та перемішати масу. Знову накрити плівкою і відправити в мікрохвильову піч ще на 50 секунд. Маса має вийти, як рідкий пластилін.
  5. Присипати кукурудзяним крохмалем робочу поверхню. Обкатати в ньому тісто й сформувати коржики. Всередину викласти вершковий сир та полуницю. Сформувати моті.
  6. Залишити в холодильнику на кілька годин.

Деталі формування моті з полуницею дивіться у відео від авторки рецепта.

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Не пропустіть рецепт домашнього сорбету, для нього теж потрібна полуниця.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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