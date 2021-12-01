Смугасті млинці до сніданку – нічого складного, хіба що треба трохи какао

Потрібно замісити тісто для млинців, відлити трохи, додати какао і помістити в кондитерський шприц або пляшечку з тонким отвором. Візерунок наноситься після того, як тісто розтеклося по сковороді