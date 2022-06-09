Практично дієтичні чебуреки з фаршем, замість тіста – кабачки

Тут важливо замісити потрібної консистенції тісто, воно має бути трохи щільнішим, ніж для оладок. Це регулюється за допомогою борошна

Чебуреки з кабачків

Отже, кабачки відкривають нам горизонти нескінченно цікавих експериментів. Завдяки своїй смаковій нейтральності вони можуть стати спагеті й дієтичним гарніром водночас або перетворитися на тісто для чебуреків.

У нашому випадку використовується будь-який фарш, до нього потрібно додати обсмажену цибулю. Спробуйте такі чебуреки із сирною начинкою та зеленню, відвареним м'ясом з помідорами.

Реклама

Ольга Матвій пропонує зробити пробний чебурек, щоб зрозуміти, чи потрібна сіль або борошно для густоти тіста.

Кабачкові чебуреки

Кабачкові чебуреки

Інгредієнти:

Реклама

кабачок – 400 г;

фарш – 150 г;

цибуля – 2 шт.;

яйце;

сметана – 3 ст. л.;

сіль, перець;

кефір – 100 мл;

борошно – 7 ст. л.

Як приготувати:

Кабачок натерти на великій тертці. Вбити яйце, кефір, сметану та додати перець. Перемішати. Додати борошно та перемішати. Регулюйте густоту тіста борошном. До фаршу додати злегка обсмажену цибулю. Додати цибулю до м'яса без олії, посолити, поперчити та перемішати. На розігріту сковороду викласти тісто, розрівняти ложкою у вигляді приблизного кола. Потім розподілити трохи начинки на поверхні. Коли сире тісто практично зникло, скласти його конвертом та придавити виделкою краї. Обсмажити з іншого боку.

Деталі смаження чебуреків з кабачків дивіться у відео від авторки рецепта.

Реклама

Як в Австрії називають чебуреки та як їх приготувати читайте тут.