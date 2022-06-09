Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ірландія-Україна: ми перемогли! 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 💲 Що з доларом?

Торт без випікання

Бамбл-кава

Сир за 15 хвилин

Готуємо баклажани

Як у дитинстві

Суп із кабачків
СЬОГОДНІ Їжа

Практично дієтичні чебуреки з фаршем, замість тіста – кабачки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 червня, 08:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тут важливо замісити потрібної консистенції тісто, воно має бути трохи щільнішим, ніж для оладок. Це регулюється за допомогою борошна
Чебуреки з кабачків
Чебуреки з кабачків

Отже, кабачки відкривають нам горизонти нескінченно цікавих експериментів. Завдяки своїй смаковій нейтральності вони можуть стати спагеті й дієтичним гарніром водночас або перетворитися на тісто для чебуреків.

У нашому випадку використовується будь-який фарш, до нього потрібно додати обсмажену цибулю. Спробуйте такі чебуреки із сирною начинкою та зеленню, відвареним м'ясом з помідорами.

Реклама

Ольга Матвій пропонує зробити пробний чебурек, щоб зрозуміти, чи потрібна сіль або борошно для густоти тіста.

Кабачкові чебуреки

Кабачкові чебуреки
Кабачкові чебуреки

Інгредієнти:

Реклама
  • кабачок – 400 г;
  • фарш – 150 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • яйце;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • сіль, перець;
  • кефір – 100 мл;
  • борошно – 7 ст. л.

Як приготувати:

  1. Кабачок натерти на великій тертці. Вбити яйце, кефір, сметану та додати перець. Перемішати. Додати борошно та перемішати. Регулюйте густоту тіста борошном.
  2. До фаршу додати злегка обсмажену цибулю. Додати цибулю до м'яса без олії, посолити, поперчити та перемішати.
  3. На розігріту сковороду викласти тісто, розрівняти ложкою у вигляді приблизного кола. Потім розподілити трохи начинки на поверхні. Коли сире тісто практично зникло, скласти його конвертом та придавити виделкою краї. Обсмажити з іншого боку.

Деталі смаження чебуреків з кабачків дивіться у відео від авторки рецепта.

Реклама

Як в Австрії називають чебуреки та як їх приготувати читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Використовуєте м'яту в раціоні?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з броколі
Рецепти
Секрети чеської кухні
Куряча печінка
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати сир?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити чай?
Хакнути
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити сіль у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня варена ковбаса
Хакнути

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти