Практично дієтичні чебуреки з фаршем, замість тіста – кабачки

Отже, кабачки відкривають нам горизонти нескінченно цікавих експериментів. Завдяки своїй смаковій нейтральності вони можуть стати спагеті й дієтичним гарніром водночас або перетворитися на тісто для чебуреків.
У нашому випадку використовується будь-який фарш, до нього потрібно додати обсмажену цибулю. Спробуйте такі чебуреки із сирною начинкою та зеленню, відвареним м'ясом з помідорами.
Ольга Матвій пропонує зробити пробний чебурек, щоб зрозуміти, чи потрібна сіль або борошно для густоти тіста.
Кабачкові чебуреки
Інгредієнти:
- кабачок – 400 г;
- фарш – 150 г;
- цибуля – 2 шт.;
- яйце;
- сметана – 3 ст. л.;
- сіль, перець;
- кефір – 100 мл;
- борошно – 7 ст. л.
Як приготувати:
- Кабачок натерти на великій тертці. Вбити яйце, кефір, сметану та додати перець. Перемішати. Додати борошно та перемішати. Регулюйте густоту тіста борошном.
- До фаршу додати злегка обсмажену цибулю. Додати цибулю до м'яса без олії, посолити, поперчити та перемішати.
- На розігріту сковороду викласти тісто, розрівняти ложкою у вигляді приблизного кола. Потім розподілити трохи начинки на поверхні. Коли сире тісто практично зникло, скласти його конвертом та придавити виделкою краї. Обсмажити з іншого боку.
Деталі смаження чебуреків з кабачків дивіться у відео від авторки рецепта.
Як в Австрії називають чебуреки та як їх приготувати читайте тут.