Найпростіший пиріг з полуницею, трохи ягоди потрібно для соусу

І ще один простий рецепт до списку найрізноманітніших смаколиків з полуницею. У випічці ягода поводиться дуже добре. Вона тримає форму, щедро віддаючи свій сік та аромат.
Alina FooDee пропонує найпростіший варіянт пирога, тісто замішується швидко та одразу ж можна братися за формування.
Частина полуниці наріжеться дрібно та потрапить усередину, друга частина ягід, нарізана крупніше, буде зверху. Якщо захочеться, можна приготувати соус для прикраси.
Пиріг з полуницею
Інгредієнти:
- полуниця – 400-500 г;
- яйця – 3 шт. середніх;
- борошно – 250 г;
- цукор – 120 г;
- ванільний цукор – 20 г;
- сметана – 250 г;
- олія – 50 г;
- розпушувач – 2 ч. л.;
- дрібка солі;
- цукрова пудра.
Для соусу:
- полуниця – 400-500 г;
- цукор або мед.
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до білої пишної маси.
- Поступово влити олію та сметану.
- Борошно просіяти і змішати з розпушувачем, ввести тісто на малих оборотах міксера.
- Половину полуниці нарізати навпіл, другу половину кубиками або четвертинками.
- Форму вистелити пергаментом. Вилити половину тіста, висипати дрібно нарізану полуницю, залити другу половину тіста, зверху викласти половинки полуниці, трохи втоплюючи в тісто.
- Випікати 50-60 хвилин за температури 180-190 градусів. Дати охолонути у формі. За бажанням посипати цукровою пудрою.
- Для соусу подрібнити в блендері полуницю з цукром. Прикрасити соусом пиріг.
Докладніше про пиріг можна переглянути в ролику нижче.
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