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Найпростіший пиріг з полуницею, трохи ягоди потрібно для соусу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 червня, 09:20
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Тісто замішується на сметані з додаванням невеликої кількості олії. Заливається у форму в два підходи. Між частинами тіста буде нарізана полуниця
Пиріг з полуницею на сметані
Пиріг з полуницею на сметані

І ще один простий рецепт до списку найрізноманітніших смаколиків з полуницею. У випічці ягода поводиться дуже добре. Вона тримає форму, щедро віддаючи свій сік та аромат.

Alina FooDee пропонує найпростіший варіянт пирога, тісто замішується швидко та одразу ж можна братися за формування.

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Частина полуниці наріжеться дрібно та потрапить усередину, друга частина ягід, нарізана крупніше, буде зверху. Якщо захочеться, можна приготувати соус для прикраси.

Пиріг з полуницею

Пиріг з полуницею
Пиріг з полуницею

Інгредієнти:

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  • полуниця – 400-500 г;
  • яйця – 3 шт. середніх;
  • борошно – 250 г;
  • цукор – 120 г;
  • ванільний цукор – 20 г;
  • сметана – 250 г;
  • олія – 50 г;
  • розпушувач – 2 ч. л.;
  • дрібка солі;
  • цукрова пудра.

Для соусу:

  • полуниця – 400-500 г;
  • цукор або мед.

Як приготувати:

  1. Яйця збити з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до білої пишної маси.
  2. Поступово влити олію та сметану.
  3. Борошно просіяти і змішати з розпушувачем, ввести тісто на малих оборотах міксера.
  4. Половину полуниці нарізати навпіл, другу половину кубиками або четвертинками.
  5. Форму вистелити пергаментом. Вилити половину тіста, висипати дрібно нарізану полуницю, залити другу половину тіста, зверху викласти половинки полуниці, трохи втоплюючи в тісто.
  6. Випікати 50-60 хвилин за температури 180-190 градусів. Дати охолонути у формі. За бажанням посипати цукровою пудрою.
  7. Для соусу подрібнити в блендері полуницю з цукром. Прикрасити соусом пиріг.

Докладніше про пиріг можна переглянути в ролику нижче.

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Не пропустіть рецепт помаранчевого пирога, для нього потрібні абрикоси.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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