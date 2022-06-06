Простий, але смачний пиріг з яблучним пюре – рецепт і як приготувати

Сьогодні, 6 червня, у США – День цього пирога. Міцно засів на американські кухні за часів Першої світової війни – пюре було дешевим, а сам пиріг добре зберігався

Як приготувати пиріг з яблучним пюре

Батьківщиною всіх варіяцій пирогів з яблуками вважають Британію. Корнуельський яблучний серед них, правда, для нього потрібні цілі яблука, що нарізаються часточками.

День пирога з яблучним пюре – це більше не надбання кухні США, це данина простій домашній випічці. Саме вона рятувала багатьох за часів Першої світової війни.

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Яблучне пюре було доступним, дозволяло пирогу довго залишатися м'яким. Іноді замість борошна використовують вівсяні пластівці та кукурудзяне борошно.

У рецепт зі сторінки k.i.r.a_f.o.o.d докладно розповідають, як зробити яблучне пюре самостійно.

Пиріг з яблучним пюре

Пиріг з яблучним пюре

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Інгредієнти:

жовтки – 2 шт.

цукор – 100 г;

вершкове масло – 80 г;

сметана – 2 ст. л.;

борошно – 250 г;

ванілін;

сода – 1/2 ч. л.;

яблука або готове яблучне пюре.

Як приготувати:

Яблука (6-7 середніх) розрізати навпіл, прибрати серцевину, викласти на застелене деко та додати трохи води. Запікати 30 хвилин за 200 градусів. Відокремити м'якоть від шкірки. М'якоть збити або перемішати ложкою. Жовтки змішати з цукром, додати розм'якшене вершкове масло, потім – сметану, все перемішати. Змішати просіяне борошно, соду та ванілін, замісити тісто. Тісто має бути, як дуже густа сметана. Тісто викласти в змащену вершковим маслом форму, зверху розподілити пюре. Випікати за 190 градусів 40 хвилин.

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