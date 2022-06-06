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Простий, але смачний пиріг з яблучним пюре – рецепт і як приготувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 червня, 09:11
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Сьогодні, 6 червня, у США – День цього пирога. Міцно засів на американські кухні за часів Першої світової війни – пюре було дешевим, а сам пиріг добре зберігався
Як приготувати пиріг з яблучним пюре
Як приготувати пиріг з яблучним пюре

Батьківщиною всіх варіяцій пирогів з яблуками вважають Британію. Корнуельський яблучний серед них, правда, для нього потрібні цілі яблука, що нарізаються часточками.

День пирога з яблучним пюре – це більше не надбання кухні США, це данина простій домашній випічці. Саме вона рятувала багатьох за часів Першої світової війни.

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Яблучне пюре було доступним, дозволяло пирогу довго залишатися м'яким. Іноді замість борошна використовують вівсяні пластівці та кукурудзяне борошно.

У рецепт зі сторінки k.i.r.a_f.o.o.d докладно розповідають, як зробити яблучне пюре самостійно.

Пиріг з яблучним пюре

Пиріг з яблучним пюре
Пиріг з яблучним пюре

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Інгредієнти:

  • жовтки – 2 шт.
  • цукор – 100 г;
  • вершкове масло – 80 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • борошно – 250 г;
  • ванілін;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • яблука або готове яблучне пюре.

Як приготувати:

  1. Яблука (6-7 середніх) розрізати навпіл, прибрати серцевину, викласти на застелене деко та додати трохи води. Запікати 30 хвилин за 200 градусів.
  2. Відокремити м'якоть від шкірки. М'якоть збити або перемішати ложкою.
  3. Жовтки змішати з цукром, додати розм'якшене вершкове масло, потім – сметану, все перемішати.
  4. Змішати просіяне борошно, соду та ванілін, замісити тісто. Тісто має бути, як дуже густа сметана.
  5. Тісто викласти в змащену вершковим маслом форму, зверху розподілити пюре. Випікати за 190 градусів 40 хвилин.

Не пропустіть рецепт дитячого пюре, яке легко можна зробити в домашніх умовах.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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