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Простий рецепт хорватського десерту – тісто потрібно готове, листкове (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 червня, 10:32
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А між шарами тіста буде багато пишного крему на основі молока і вершків. Прикрашається тонкою шоколадною глазур'ю
Як приготувати хорватську кремшніту
Як приготувати хорватську кремшніту

Називається цей десерт кремшніта і за своєю красою дещо схожий на бостонський пиріг. Правда, приготувати хорватські ласощі в рази швидше та простіше.

Називати кремшніту виключно хорватською неправильно. Її люблять у багатьох європейських країнах, але Хорватія десерт дещо покращила й вважає своїм надбанням.

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І саме в цій країні, близько сорока років тому, стали прикрашати кремшніту шоколадною глазур'ю. В інших місцях вона посипається цукровою пудрою.

Між шарами тіста буде заварний крем, потім – шар збитих вершків. Рецепт відтворено на сторінці vinegretteblog.

Хорватський десерт кремшніта

Хорватський десерт кремшніта
Хорватський десерт кремшніта

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Інгредієнти:

  • 5 яєць;
  • 125 г борошна;
  • 10 г крохмалю;
  • пакетик ваніліну;
  • 180 г цукру;
  • 375 мл вершків 30%;
  • літр молока;
  • 15 г желатину;
  • листкове тісто.

Для глазурі:

  • 100 г шоколаду;
  • 75 г вершкового масла.

Як приготувати:

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  1. Тісто розкачати, проколоти виделкою. Запікати 20 хвилин за 180 градусів.
  2. Жовтки збити з цукром і ваніліном. Поступово ввести крохмаль та борошно, помішуючи.
  3. Молоко підігріти майже до кипіння. Влити трохи молока у жовткову масу. Швидко розмішати до однорідності та вилити до решти молока.
  4. Збити білки на піків, ввести в крем.
  5. Підготувати желатин за інструкцією, ввести в крем.
  6. На дно форми викласти листкову основу, зверху – крем, розрівняти. Прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  7. Збити вершки, покрити тонким шаром крем.
  8. Шоколад розтопити на водяній бані разом з маслом. Полити кремшніту та прибрати в холодильник до застигання.

Не пропустіть рецепт дуже простого десерту з Баварії. Він готується швидко та з простих інгредієнтів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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