Простий рецепт хорватського десерту – тісто потрібно готове, листкове (фото)

А між шарами тіста буде багато пишного крему на основі молока і вершків. Прикрашається тонкою шоколадною глазур'ю

Як приготувати хорватську кремшніту

Називається цей десерт кремшніта і за своєю красою дещо схожий на бостонський пиріг. Правда, приготувати хорватські ласощі в рази швидше та простіше.

Називати кремшніту виключно хорватською неправильно. Її люблять у багатьох європейських країнах, але Хорватія десерт дещо покращила й вважає своїм надбанням.

Реклама

І саме в цій країні, близько сорока років тому, стали прикрашати кремшніту шоколадною глазур'ю. В інших місцях вона посипається цукровою пудрою.

Між шарами тіста буде заварний крем, потім – шар збитих вершків. Рецепт відтворено на сторінці vinegretteblog.

Хорватський десерт кремшніта

Хорватський десерт кремшніта

Реклама

Інгредієнти:

5 яєць;

125 г борошна;

10 г крохмалю;

пакетик ваніліну;

180 г цукру;

375 мл вершків 30%;

літр молока;

15 г желатину;

листкове тісто.

Для глазурі:

100 г шоколаду;

75 г вершкового масла.

Як приготувати:

Реклама

Тісто розкачати, проколоти виделкою. Запікати 20 хвилин за 180 градусів. Жовтки збити з цукром і ваніліном. Поступово ввести крохмаль та борошно, помішуючи. Молоко підігріти майже до кипіння. Влити трохи молока у жовткову масу. Швидко розмішати до однорідності та вилити до решти молока. Збити білки на піків, ввести в крем. Підготувати желатин за інструкцією, ввести в крем. На дно форми викласти листкову основу, зверху – крем, розрівняти. Прибрати в холодильник на 30 хвилин. Збити вершки, покрити тонким шаром крем. Шоколад розтопити на водяній бані разом з маслом. Полити кремшніту та прибрати в холодильник до застигання.

Не пропустіть рецепт дуже простого десерту з Баварії. Він готується швидко та з простих інгредієнтів.