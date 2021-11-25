Прості, але смачні салати на Новий рік 2022 – готуються за 25 хвилин

Швидко готувати – не означає, що в результаті вийде щось несмачне. Це стосується і салатів на Новий рік 2022 року без майонезу, але з цікавими заправками.
Варіянти нижче не вимагають зусиль, готуються не з особливих інгредієнтів, але вони добре поєднуються одне з одним. Щоб зробити їх, ви витратите не більше 25 хвилин.
Пропорції в салаті з крабовими паличками від strekoza_v_zefire умовні, але чері для нього потрібні різних кольорів.
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Для салату за рецептом alenna_f з морквою по-корейськи, щоби було ще швидше, можна використовувати копчене куряче філе.
Якщо захочете приготувати салат з кальмарами та авокадо, то korobkareceptoff рекомендує обов'язково збризкати овоч соком лимона, щоб він не втратив презентабельності.
Салат з крабовими паличками та чері
Інгредієнти (розраховуйте на смак):
- листя салату;
- крабові палички:
- чері різних кольорів;
- варені яйця;
- кріп, сіль, перець, спеції до салатів.
Для заправки:
- 2 ст. л. майонезу;
- 1 ст. л. соєвого соусу.
Як приготувати:
- Варені яйця подрібнити, листя салату порвати, помідори розрізати навпіл.
- Викласти в салатник і додати подрібнені крабові палички. Додати сіль та спеції.
- З'єднати майонез та соєвий соус, перемішати. Заправити салат, перед подачею трохи охолодити і прикрасити кропом.
Що має бути на столі на Новий рік 2022
Салат з кальмаром та авокадо
Інгредієнти:
- 400 г кальмара свіжого або консервованого;
- 1 шт. авокадо;
- 2-3 шт. помідорів;
- лайм або лимон, або яблучний оцет;
- листя салату
- половина цибулини;
- олія;
- сіль, насіння кунжуту або льону (за бажанням).
Як приготувати:
- Кальмар відварити у підсоленій воді або обсмажити на сковороді, нарізати.
- Нарізати помідори, цибулю, салат і поєднати в салатнику.
- Авокадо очистити та нарізати. Побризкати соком лайма або лимона.
- У салатник до помідорів, цибулі та салату викласти авокадо та кільця кальмара, посолити та перемішати. Полити олією. Зверху посипати насінням кунжуту або льону.
Салати на Новий рік 2022 – абсолютно нові рецепти
Салат з курячого філе з морквою по-корейськи
Інгредієнти:
- 1 куряче філе;
- болгарський перець;
- 250 г моркви по-корейськи;
- зубчик часнику (за бажанням);
- майонез, спеції, сіль.
Як приготувати:
- Філе розрізати на 4 частини, посолити, посипати спеціями та обсмажити. Розібрати на волокна. Якщо копчене філе, нарізати соломкою.
- Перець нарізати соломкою, часник подрібнити. З'єднати інгредієнти та заправити майонезом.
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