Прості, але смачні салати на Новий рік 2022 – готуються за 25 хвилин

Усі інгредієнти, представлені в цих салатах, добре поєднуються одне з одним. Щодо соусів або заправок, то вони можуть бути на основі майонезу або сметани

Прості, але смачні салати на Новий рік 2022 / Фото: Depositphotos

Швидко готувати – не означає, що в результаті вийде щось несмачне. Це стосується і салатів на Новий рік 2022 року без майонезу, але з цікавими заправками.

Варіянти нижче не вимагають зусиль, готуються не з особливих інгредієнтів, але вони добре поєднуються одне з одним. Щоб зробити їх, ви витратите не більше 25 хвилин.

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Пропорції в салаті з крабовими паличками від strekoza_v_zefire умовні, але чері для нього потрібні різних кольорів.

Для салату за рецептом alenna_f з морквою по-корейськи, щоби було ще швидше, можна використовувати копчене куряче філе.

Якщо захочете приготувати салат з кальмарами та авокадо, то korobkareceptoff рекомендує обов'язково збризкати овоч соком лимона, щоб він не втратив презентабельності.

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Салат з крабовими паличками та чері

Салат з крабовими паличками та чері / Фото: instagram.com/strekoza_v_zefire/

Інгредієнти (розраховуйте на смак):

листя салату;

крабові палички:

чері різних кольорів;

варені яйця;

кріп, сіль, перець, спеції до салатів.

Для заправки:

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2 ст. л. майонезу;

1 ст. л. соєвого соусу.

Як приготувати:

Варені яйця подрібнити, листя салату порвати, помідори розрізати навпіл. Викласти в салатник і додати подрібнені крабові палички. Додати сіль та спеції. З'єднати майонез та соєвий соус, перемішати. Заправити салат, перед подачею трохи охолодити і прикрасити кропом.

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Салат з кальмаром та авокадо

Салат з кальмаром та авокадо / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/

Інгредієнти:

400 г кальмара свіжого або консервованого;

1 шт. авокадо;

2-3 шт. помідорів;

лайм або лимон, або яблучний оцет;

листя салату

половина цибулини;

олія;

сіль, насіння кунжуту або льону (за бажанням).

Як приготувати:

Кальмар відварити у підсоленій воді або обсмажити на сковороді, нарізати. Нарізати помідори, цибулю, салат і поєднати в салатнику. Авокадо очистити та нарізати. Побризкати соком лайма або лимона. У салатник до помідорів, цибулі та салату викласти авокадо та кільця кальмара, посолити та перемішати. Полити олією. Зверху посипати насінням кунжуту або льону.

Салат з курячого філе з морквою по-корейськи

Салат з курячого філе з морквою по-корейськи / Фото: instagram.com/alenna_f/

Інгредієнти:

1 куряче філе;

болгарський перець;

250 г моркви по-корейськи;

зубчик часнику (за бажанням);

майонез, спеції, сіль.

Як приготувати: