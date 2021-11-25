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Прості, але смачні салати на Новий рік 2022 – готуються за 25 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 листопада, 12:52
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Усі інгредієнти, представлені в цих салатах, добре поєднуються одне з одним. Щодо соусів або заправок, то вони можуть бути на основі майонезу або сметани
Прості, але смачні салати на Новий рік 2022
Прості, але смачні салати на Новий рік 2022 / Фото: Depositphotos

Швидко готувати – не означає, що в результаті вийде щось несмачне. Це стосується і салатів на Новий рік 2022 року без майонезу, але з цікавими заправками.

Варіянти нижче не вимагають зусиль, готуються не з особливих інгредієнтів, але вони добре поєднуються одне з одним. Щоб зробити їх, ви витратите не більше 25 хвилин.

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Пропорції в салаті з крабовими паличками від strekoza_v_zefire умовні, але чері для нього потрібні різних кольорів.

Для салату за рецептом alenna_f з морквою по-корейськи, щоби було ще швидше, можна використовувати копчене куряче філе.

Якщо захочете приготувати салат з кальмарами та авокадо, то korobkareceptoff рекомендує обов'язково збризкати овоч соком лимона, щоб він не втратив презентабельності.

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Салат з крабовими паличками та чері

Салат з крабовими паличками та чері
Салат з крабовими паличками та чері / Фото: instagram.com/strekoza_v_zefire/

Інгредієнти (розраховуйте на смак):

  • листя салату;
  • крабові палички:
  • чері різних кольорів;
  • варені яйця;
  • кріп, сіль, перець, спеції до салатів.

Для заправки:

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  • 2 ст. л. майонезу;
  • 1 ст. л. соєвого соусу.

Як приготувати:

  1. Варені яйця подрібнити, листя салату порвати, помідори розрізати навпіл.
  2. Викласти в салатник і додати подрібнені крабові палички. Додати сіль та спеції.
  3. З'єднати майонез та соєвий соус, перемішати. Заправити салат, перед подачею трохи охолодити і прикрасити кропом.

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Салат з кальмаром та авокадо

Салат з кальмаром та авокадо
Салат з кальмаром та авокадо / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/

Інгредієнти:

  • 400 г кальмара свіжого або консервованого;
  • 1 шт. авокадо;
  • 2-3 шт. помідорів;
  • лайм або лимон, або яблучний оцет;
  • листя салату
  • половина цибулини;
  • олія;
  • сіль, насіння кунжуту або льону (за бажанням).

Як приготувати:

  1. Кальмар відварити у підсоленій воді або обсмажити на сковороді, нарізати.
  2. Нарізати помідори, цибулю, салат і поєднати в салатнику.
  3. Авокадо очистити та нарізати. Побризкати соком лайма або лимона.
  4. У салатник до помідорів, цибулі та салату викласти авокадо та кільця кальмара, посолити та перемішати. Полити олією. Зверху посипати насінням кунжуту або льону.

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Салат з курячого філе з морквою по-корейськи

Салат з курячого філе з морквою по-корейськи
Салат з курячого філе з морквою по-корейськи / Фото: instagram.com/alenna_f/

Інгредієнти:

  • 1 куряче філе;
  • болгарський перець;
  • 250 г моркви по-корейськи;
  • зубчик часнику (за бажанням);
  • майонез, спеції, сіль.

Як приготувати:

  1. Філе розрізати на 4 частини, посолити, посипати спеціями та обсмажити. Розібрати на волокна. Якщо копчене філе, нарізати соломкою.
  2. Перець нарізати соломкою, часник подрібнити. З'єднати інгредієнти та заправити майонезом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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