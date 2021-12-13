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6 простих, але важливих правил для смачних печериць

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
13 грудня, 11:34
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Печериці швидко вбирають вологу, тому краще обтерти їх серветкою. Золотавої скоринки не буде, якщо обсмажувати їх у великих об'ємах. Приправляти гриби треба виключно наприкінці
Як смачно приготувати печериці
Як смачно приготувати печериці / Фото: Depositphotos

Печериці – це доступний продукт, їх не соромно приготувати на свята та подати на день народження. Хоча важливо знати, з чим вони максимально смачно поєднуються та враховувати деякі правила щодо їхнього приготування.

Попри те, що готувати їх просто, вимоги все ж таки є.

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Наприклад, шеф-кухар Євген Клопотенко радить смажити їх в один шар. Тільки так може вийти хрустка золотава скоринка.

5 правил для смачних печериць

Якщо печериці вже нарізані, їх потрібно готувати не зволікаючи
Якщо печериці вже нарізані, їх потрібно готувати не зволікаючи / Фото: freepik.com

Правило 1. Не потрібно мити, а просто обтерти вологою серветкою. Печериці швидко вбирають вологу, через що можуть вийти водянистими.

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Бруд з них можна прибрати за допомогою ножа, не забуваючи очистити ніжки.

Правило 2. Готувати одразу, тим паче якщо гриби вже нарізані. Печериці швидко чорніють і сохнуть, через що можуть бути твердими.

Правило 3. Смажити частинами, щоб отримати золотаву скоринку При цьому занадто великі печериці потрібно розрізати, дрібні залишити так, як є.

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Правило 4. Спочатку обсмажити їх на сухій сковороді, трохи випарувати рідину, а потім додавати вершкове масло або олію.

Правило 5. Додаткові овочі – цибулю або картоплю – краще обсмажити окремо до напівготовності, а потім з'єднати з грибами.

Правило 6. Солити та приправляти гриби потрібно наприкінці приготування. Причина – це зменшення печериць в об'ємі. Тільки у фіналі процесу можна зрозуміти, скільки їм потрібно солі, перцю та спецій.

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Ірина Маслова
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