Провокаційний салат "Коханка" – рецепт, який зміцнює почуття

У назві салату не варто читати щось, що руйнує сім'ї. Його готували своїм чоловікам старанні господині з метою зміцнити кохання.
Про афродизіаки тоді, а салат відомий понад три десятки років, не знали. Але, мабуть, здогадувалися, що родзинки та горіхи посилюють почуття.
Якщо вам не дуже комфортно від назви, то у "Коханки" є ще кілька імен – "Закохані", "Ніжність і пристрасть". У будь-якому разі салат сподобається всім, хто любить варені буряки у різних ідеальних поєднаннях.
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Рецепт взятий зі сторінки tvoisalat.
Салат "Коханка"
Інгредієнти:
- Буряк – 2 шт.
- Сир твердий – 150 г
- Морква – 3 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Горіхи волоські, родзинки, чорнослив – по жмені
- Майонез
Як приготувати:
- Буряк, моркву відварити. Натерти на дрібній тертці в тарілки. Сир натерти на дрібній тертці.
- Часник пропустити через прес, подрібнити горіхи. Родзинки та чорнослив окремо опустити в окріп на кілька хвилин.
- Формування салату: 1-ий шар – моркву перемішати з майонезом та родзинками, 2-ий шар – перемішати майонез, часник та сир.
- Третій шар – це ретельно змішані буряки, чорнослив (нарізати), горіхи (подрібнити) і майонез.
- Прикрасити за смаком.