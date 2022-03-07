Пишна паляниця – рецепт наших бабусь від української фудблогерки

Смачний домашній хліб і на сковороді можна зробити, навіть якщо немає яєць, про це ми розповідали.
Паляниця – український домашній хліб і складно сказати, скільки століть вона рятувала нас у непрості часи.
Занадто тонке тісто – вийде суха паляниця, надто товсте – паляниця може не пропікатися.
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Авторка рецепта, фудблогерка Лілія Цвіт каже, що замість кефіру може бути будь-який кисломолочний продукт.
Паляниця на кефірі
Інгредієнти:
- кефір – 2 ск.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- спеції – за бажанням;
- сода – 1 ч. л. з верхом;
- оцет – 1 ст. л.;
- борошно – 800 г.
Тут знайдете рецепт трубочок з начинкою з рису та варених яєць. Їх можна подавати до перших страв.
Як приготувати:
- У кефір додати сіль, цукор, спеції, соду. Все добре перемішати.
- Додати борошно, замісити тісто. Не забивайте тісто борошном. Накрити рушником та залишити на 10 хвилин.
- Розділити тісто на рівні частини, залежно від розміру сковорідки.
- Сформувати паляниці завтовшки в палець.
- Обсмажувати під кришкою на маленькому вогні та на сухій сковороді з двох боків.
- Готові паляниці накрити чистим рушником та дати їм відпочити.
Тут дивіться, як замісити тісто для цих паляниць.