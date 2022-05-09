Пишний грибний омлет на сніданок – простий рецепт для духовки

Йдеться про шампіньйони. Яйця збиватимуться зі сметаною. Якщо є заморожені лисички, використовуйте їх

Омлет з грибами на сніданок / Фото: instagram.com/bbqmaster_wow/

Омлет у духовці готується трохи довше, ніж у сковороді. Але треба визнати, що після запікання він трохи смачніший.

Зазвичай до яєць додається молоко, в омлеті від prostovvkusno їх потрібно трохи збити зі сметаною. Ще потрібен твердий або напівтвердий сир, він подарує цьому сніданку певну тягучість.

Реклама

Під час приготування духовку не слід відкривати, щоб омлет зберіг свою форму.

Омлет з грибами в духовці

Омлет з грибами в духовці / Фото: instagram.com/prostovvkusno/

Інгредієнти на одну порцію:

Реклама

2 яйця;

70 г свіжих печериць;

1 ст. л. сметани;

40 г твердого/напівтвердого сиру;

сіль.

Дуже красивий омлет з овочами люблять готувати в Японії, називається він тамагоякі, його рецепт тут.

Як приготувати:

Гриби добре промити, дрібно нарізати та обсмажити до готовності, сир натерти на великій тертці. Яйця збити зі сметаною, посолити. Додати сир та гриби. Перемішати. Форму змастити невеликою кількістю олії та розлити приготовлену суміш, не доливаючи до краю. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин. Вимкнути вогонь та залишити омлет ще на 7 хвилин.

Для ситнішого сніданку підійде данський омлет, він готується з беконом або шинкою.