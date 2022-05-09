Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
Поиск на segodnya.ua

Начинки для піци

Корисний сніданок

Без цукру та борошна

Оладки з капусти

Повітряне пюре

Ситна вечеря
СЬОГОДНІ Їжа

Пишний грибний омлет на сніданок – простий рецепт для духовки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 07:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Йдеться про шампіньйони. Яйця збиватимуться зі сметаною. Якщо є заморожені лисички, використовуйте їх
Омлет з грибами на сніданок
Омлет з грибами на сніданок / Фото: instagram.com/bbqmaster_wow/

Омлет у духовці готується трохи довше, ніж у сковороді. Але треба визнати, що після запікання він трохи смачніший.

Зазвичай до яєць додається молоко, в омлеті від prostovvkusno їх потрібно трохи збити зі сметаною. Ще потрібен твердий або напівтвердий сир, він подарує цьому сніданку певну тягучість.

Реклама

Під час приготування духовку не слід відкривати, щоб омлет зберіг свою форму.

Омлет з грибами в духовці

Омлет з грибами в духовці
Омлет з грибами в духовці / Фото: instagram.com/prostovvkusno/

Інгредієнти на одну порцію:

Реклама
  • 2 яйця;
  • 70 г свіжих печериць;
  • 1 ст. л. сметани;
  • 40 г твердого/напівтвердого сиру;
  • сіль.

Дуже красивий омлет з овочами люблять готувати в Японії, називається він тамагоякі, його рецепт тут.

Як приготувати:

  1. Гриби добре промити, дрібно нарізати та обсмажити до готовності, сир натерти на великій тертці.
  2. Яйця збити зі сметаною, посолити. Додати сир та гриби. Перемішати.
  3. Форму змастити невеликою кількістю олії та розлити приготовлену суміш, не доливаючи до краю.
  4. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20-25 хвилин. Вимкнути вогонь та залишити омлет ще на 7 хвилин.

Для ситнішого сніданку підійде данський омлет, він готується з беконом або шинкою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Чи використовуєте щавель у стравах?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити крохмаль?
Вівсянка
Вівсянка
Борошно
Борошно
Яйця
Яйця
1 /2
Ще продукти
Секрети свіжості
Як зберігати зелень?
Дізнатися
Лайфхак тижня
Домашній пломбір
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти