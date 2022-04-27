Рецепт білосніжного пісочного печива з Букінгемського палацу

Борошно, кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру попередньо просійте. Печиво може бути прямокутної або круглої форми

Пісочне печиво, яке подають до чаю Єлизавети ІІ / Фото: www.31daily.com

Раціон королівської сім'ї та рецепти, відповідно, були і будуть у центрі уваги. І щоразу ми переконуємось, що їдять монархи звичайну їжу. Принаймні так нам повідомляють їхні кухарі.

Меган Маркл, наприклад, любить і навіть пече банановий хліб, він більше схожий на кекс.

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Єлизавета ІІ дуже тепло ставиться до випічки, зокрема до цього пісочного печива. Традиційна форма прямокутна та з дірочками нагорі, їх можна зробити за допомогою виделки.

Ще теплим печиво потрібно трохи посипати цукром. Рецепт знайшли на сайті 31daily.com.

Печиво королеви Єлизавети ІІ

Печиво королеви Єлизавети / Фото: www.31daily.com

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Інгредієнти:

240 г вершкового масла кімнатної температури;

1 склянка цукрової пудри;

100 г просіяного кукурудзяного крохмалю;

2 склянки універсального борошна;

цукор для посипання.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Просійте цукрову пудру та кукурудзяний крохмаль до розм'якшеного масла. Замісіть тісто. Розкачайте тісто завтовшки до одного сантиметра. Наріжте прямокутниками або виріжте кружальця. Наколіть поверхню виделкою. Перекладіть на застелене і змащене деко. Випікайте від 10 до 15 хвилин або до золотавого кольору. Прикрасьте цукром.

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