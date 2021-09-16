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Рецепт чорничного пирога з корицею для особливого кава-брейку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 вересня, 14:47
В закладинки
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Приготування цього ароматного пирога складається з трьох етапів – штрейзеля, посипання з кориці з цукром і тіста для коржа з чорницею. Чорницю можна замінити розмороженою малиною або свіжою ожиною
Пиріг з чорницею і корицею
Пиріг з чорницею і корицею / Фото: cooking.nytimes.com

Продовжуємо серію рецептів для найкращих осінніх пирогів. Фруктів та ягід зараз вдосталь, щоб не тільки їх їсти, а й використовувати у випічці. Адже це кращі інгредієнти для такого виду десертів. Для цього пирога потрібна чорниця. Вона подарує десерту неймовірний колір. Ну й ще – кориця, з нею будь-яка випічка ставє особливо затишною і чудово гармонує з ковтком хорошої кави. Якщо поки не встигли приготувати сливовий пиріг за найвідомішим рецептом, то спробуйте і його теж.

Чорничний пиріг з корицею

Інгредієнти:

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  • 150 г цукру;
  • 115 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного;
  • 2 великі яйця кімнатної температури;
  • 120 г сметани;
  • по 1 ч. л. кориці, ванільного екстракту, розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 203 г борошна;
  • 1/4 ч. л. харчової соди;
  • 140 г свіжої чорниці.

Для штрейзеля:

  • 65 г борошна;
  • 50 г коричневого цукру;
  • 26 г вівсяних пластівців;
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • дрібка солі;
  • 60 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного.

Для посипання з кориці

  • 50 г цукру;
  • 2 ч. л. меленої кориці.

Спосіб приготування:

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  1. Духовку розігріти до 190 градусів. Вистелити форму для запікання пергаментного паперу, що звисає з двох боківн.
  2. Для штрейзеля змішати борошно, коричневий цукор, вівсяні пластівці, корицю і сіль. Додати вершкове масло і за допомогою пальця перетерти суміш до отримання дрібної крихти.
  3. Для посипання з кориці змішати цукор і мелену корицю.
  4. Для тіста збити цукор і масло за допомогою міксера до легкості, на це потрібно близько 4 хвилин. Додавати яйця по одному, повністю вмішуючи одне яйце перед додаванням наступного. Додати сметану, корицю, ваніль, сіль і збити.
  5. Додати 195 г борошна, розпушувач і харчову соду. Перемішати на низькій швидкості міксера до однорідної маси. З'єднати чорницю з 1 ст. л. борошна, потім акуратно додати її в рідке тісто.
  6. Вилити половину тіста в форму і розрівняти. Рівномірно посипати тісто корицею і цукром. Викласти решту тіста і вирівняти його. Зверху посипати штрейзелем.
  7. Випікати від 45 до 55 хвилин, доки пиріг не стане золотистим. Готовність перевірте зубочисткою.
  8. Подавати теплим, зберігатися може такий пиріг у фользі близько 3 днів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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