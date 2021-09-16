Рецепт чорничного пирога з корицею для особливого кава-брейку

Продовжуємо серію рецептів для найкращих осінніх пирогів. Фруктів та ягід зараз вдосталь, щоб не тільки їх їсти, а й використовувати у випічці. Адже це кращі інгредієнти для такого виду десертів. Для цього пирога потрібна чорниця. Вона подарує десерту неймовірний колір. Ну й ще – кориця, з нею будь-яка випічка ставє особливо затишною і чудово гармонує з ковтком хорошої кави. Якщо поки не встигли приготувати сливовий пиріг за найвідомішим рецептом, то спробуйте і його теж.
Чорничний пиріг з корицею
Інгредієнти:
- 150 г цукру;
- 115 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного;
- 2 великі яйця кімнатної температури;
- 120 г сметани;
- по 1 ч. л. кориці, ванільного екстракту, розпушувача;
- дрібка солі;
- 203 г борошна;
- 1/4 ч. л. харчової соди;
- 140 г свіжої чорниці.
Для штрейзеля:
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- 65 г борошна;
- 50 г коричневого цукру;
- 26 г вівсяних пластівців;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- дрібка солі;
- 60 г несолоного вершкового масла, розм'якшеного.
Для посипання з кориці
- 50 г цукру;
- 2 ч. л. меленої кориці.
Спосіб приготування:
- Духовку розігріти до 190 градусів. Вистелити форму для запікання пергаментного паперу, що звисає з двох боківн.
- Для штрейзеля змішати борошно, коричневий цукор, вівсяні пластівці, корицю і сіль. Додати вершкове масло і за допомогою пальця перетерти суміш до отримання дрібної крихти.
- Для посипання з кориці змішати цукор і мелену корицю.
- Для тіста збити цукор і масло за допомогою міксера до легкості, на це потрібно близько 4 хвилин. Додавати яйця по одному, повністю вмішуючи одне яйце перед додаванням наступного. Додати сметану, корицю, ваніль, сіль і збити.
- Додати 195 г борошна, розпушувач і харчову соду. Перемішати на низькій швидкості міксера до однорідної маси. З'єднати чорницю з 1 ст. л. борошна, потім акуратно додати її в рідке тісто.
- Вилити половину тіста в форму і розрівняти. Рівномірно посипати тісто корицею і цукром. Викласти решту тіста і вирівняти його. Зверху посипати штрейзелем.
- Випікати від 45 до 55 хвилин, доки пиріг не стане золотистим. Готовність перевірте зубочисткою.
- Подавати теплим, зберігатися може такий пиріг у фользі близько 3 днів.
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