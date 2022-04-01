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Рецепт дріжджового тіста – замішується за 10 хвилин, можна використовувати за годину

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 квітня, 12:37
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Рецепт універсальний, тобто тісто можна використовувати для будь-якої випічки. Якщо це здоба, то цукру додайте трохи більше
Рецепт швидкого дріжджового тіста
Рецепт швидкого дріжджового тіста / Фото: pexels.com

Особливих вимог до замісу дріжджового тіста немає. Правда, якщо готуєте його на майбутнє, то потрібно знати, що найкраще зберігати в морозилці.

Це дріжджове тісто справді буде замішано та вимішано за 10 хвилин. Потім помістіть його в пакет і відправте в холодильник на годину-другу.

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Перед формуванням майбутнього хліба або пиріжків тісто потрібно обім'яти.

Якщо використовуватимете тісто для солодкої випічки, цукру потрібно додати трохи більше. Важливо не забити тісто борошном, тому додайте його частинами.

Рецепт з каналу Дрібниці життя.

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Дріжджове тісто за 10 хвилин

Молоко для тіста трохи підігрійте
Молоко для тіста трохи підігрійте / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • молоко – 0,5 л;
  • борошно – 600-650 г;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • дріжджі – 1,5 ст. л. або свіжих 35-40 г;
  • олія – 4 ст. л.

Дріжджі можна приготувати в домашніх умовах, рецепти на сухофруктах та житньому борошні читайте тут.

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Як приготувати:

  1. У тепле молоко всипати дріжджі, сіль та цукор. Влити олію. Добре перемішати.
  2. Додати борошно частинами, щоразу перемішуючи. Замісити тісто.
  3. Тісто перекласти в пакет та прибрати холодильник на кілька годин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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