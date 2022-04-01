Рецепт дріжджового тіста – замішується за 10 хвилин, можна використовувати за годину

Особливих вимог до замісу дріжджового тіста немає. Правда, якщо готуєте його на майбутнє, то потрібно знати, що найкраще зберігати в морозилці.
Це дріжджове тісто справді буде замішано та вимішано за 10 хвилин. Потім помістіть його в пакет і відправте в холодильник на годину-другу.
Перед формуванням майбутнього хліба або пиріжків тісто потрібно обім'яти.
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Якщо використовуватимете тісто для солодкої випічки, цукру потрібно додати трохи більше. Важливо не забити тісто борошном, тому додайте його частинами.
Рецепт з каналу Дрібниці життя.
Дріжджове тісто за 10 хвилин
Інгредієнти:
- молоко – 0,5 л;
- борошно – 600-650 г;
- сіль – 1 ч. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- дріжджі – 1,5 ст. л. або свіжих 35-40 г;
- олія – 4 ст. л.
Дріжджі можна приготувати в домашніх умовах, рецепти на сухофруктах та житньому борошні читайте тут.
Як приготувати:
- У тепле молоко всипати дріжджі, сіль та цукор. Влити олію. Добре перемішати.
- Додати борошно частинами, щоразу перемішуючи. Замісити тісто.
- Тісто перекласти в пакет та прибрати холодильник на кілька годин.