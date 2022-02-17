Рецепт квасолевого супу Сенату США від 1903 року, який подають і сьогодні

Це густий і дуже наваристий суп. Порада – варити квасолю разом із шинкою або копченою свининою, щоби бобові максимально просочилися потрібними ароматами та смаками

Квасолевий суп сенату США / Фото: unpeeledjournal.com

Ми знаємо, що у США до супів ставляться дуже позитивно. Про один такий, весільний, ми розповідали докладно.

Легендарний, як часто його називають, суп Сенату США вперше з'явився в сенатському ресторані на самому початку 1900-их і готувався щодня.

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Виняток був у вересні 1943 року. Тоді, через війну, не було потрібної кількості квасолі.

Битва супів: рецепт штату Айдахо проти Міннесоти

Отже, на початку ХХ століття сенатор від Айдахо Фред Дюбюа запропонував кухарям свій рецепт квасолевого супу.

Невдовзі, за кілька років, сенатор від Міннесоти – Кнут Нельсон – запропонував свій рецепт. Його готують і сьогодні. Він же буде нижче.

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Відмінності: у суп Дюбуа додавалося трохи картоплі, вона варилася разом з копченим м'ясом, і стебла селери.

У супі Кнута Нельсона ні картоплі, ні селери немає.

Рецепт людини, яка особисто куштувала цей суп, знайшли на сайті Unpeeledjournal.com.

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Квасолевий суп сенату США

Квасоляний суп сенату США / Фото: unpeeledjournal.com

Інгредієнти:

450 г білої квасолі;

350 г шинки або копченої свинини;

2 літри холодної води;

1 цибулина, нарізана кубиками;

1 ст. л. вершкового масла.

сіль, перець.

Селера буває не тільки в салаті – тут знайдете рецепт крем-супу з грибами.

Як приготувати: