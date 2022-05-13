Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: відеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Без яєць та молока

Швидка вечеря

Печиво за 5 хвилин

Котлети з картоплі

Легкий салат

Добавки до хот-догу
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт фінських булочок корвапуусті – повітряних, з неймовірним коричним ароматом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 травня, 09:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вони нагадують приплющені вушка. Кориця та цукор для начинки перетираються з вершковим маслом. На бажання додайте трохи меленого кардамону
Рецепт фінських булочок корвапуусті
Рецепт фінських булочок корвапуусті

У Фінляндії корвапуусті ласкаво називають булочками-ляпасами. Вони нагадують злегка приплющене вухо. Прийшли в країну зі Швеції та дуже перегукуються зі шведською коричною булочкою.

Фіни вважають корвапуусті головними в країні, навіть святкують день цієї випічки у жовтні.

Реклама

Складного у формуванні немає. Після вистоювання тісто розкочується, отримує начинку й загортається в рулет. Перед випіканням кожну булочку потрібно трохи приплюснути долонею.

На сторінці elena_kh1515 радять злегка змащувати руки олією, коли працюватимете з тістом. А вимішувати шляхом відбивання, піднімати від поверхні та кидати.

Фінські булочки корвапуусті

Реклама

Фінські булочки корвапуусті
Фінські булочки корвапуусті

Для тіста:

  • борошно – 500 г;
  • молоко – 250 мл;
  • дріжджі сухі – 1 ст. л.;
  • цукор – 100 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • жовток – 1 шт.;
  • сіль – 1/2 ч. л.
  • кардамон мелений – 2 ч. л. (або за смаом).

Для начинки:

Реклама
  • цукор – 50 г;
  • вершкове масло – 60 г;
  • кориця мелена – 2 ч. л.;
  • яйце для змащування.

Як приготувати:

  1. До теплого молока додати дріжджі, 1 ст. л. цукру і залишити в теплому місці на 10-15 хвилин до утворення пінної шапочки.
  2. До опари додати решту цукру, сіль, кардамону і борошна, перемішати і додати жовток і дуже м'яке вершкове масло. Вимісити тісто 8 хвилин. Накрити тісто і дати відпочити годину-півтори.
  3. Для начинки розтерти дуже м'яке масло з цукром і корицею.
  4. Готове тісто разкачати на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт розміром приблизно 60×40. Зверху змастити начинкою. Пласт згорнути в щільний рулет і нарізати на трапецієподібні частини. Притиснути долонею посередині кожної.
  5. Викласти на застелене деко на відстані одна від одної, дати відстоятись 30 хвилин, змастити яйцем і випікати в розігрітій до 180 духовці 20-25 хвилин.

І ще один рецепт фінських булочок з полуничним варенням знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашній зефір
Хакнути
Контроль якості
Як перевірити воду?
Дізнатися
Любиш українську кухню?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити папір для випікання?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти