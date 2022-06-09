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Рецепт гарячого молочного пирога, повітряного та з найпростіших продуктів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 червня, 09:56
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Перед тим, як додати молоко в тісто, його потрібно трохи прогріти з вершковим маслом та ванільним цукром. Борошно обов'язково просіюється
Гарячий молочний пиріг
Гарячий молочний пиріг

Якщо сильно узагальнювати, то домашні пироги діляться на дві групи – з добавками, часто з яблуками, або без них, але з яскраво вираженим конкретним смаком.

Один такий – це гарячий молочний пиріг. Гарячий, тому що молоко для тіста потрібно прогріти, потім трохи охолодити та ввести в масу.

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Зустрічаються варіянти, коли молоко виступає в якості просочення. Але це для тих, хто любить смак та запах молока.

Після етапів приготування подивіться ролик від авторки рецепта Ellen's Kitchen. Борошно та молочна суміш додаються в кілька етапів: спочатку і перед випіканням.

Молочний пиріг

Молочний пиріг, рецепт
Молочний пиріг, рецепт

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Інгредієнти:

  • яйця – 4 шт.;
  • цукор – 250 г;
  • борошно – 350 г;
  • розпушувач – 2 ч. л.;
  • дрібка солі;
  • вершкове масло – 70 г;
  • молоко – 240 г;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Яйця збити із щіпкою солі та цукром до пишної піни.
  2. Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і ввести в яєчну суміш частинами. Трохи залишити. Перемішати до однорідності вінчиком.
  3. У сотейнику молоко підігріти з вершковим маслом та ванільним цукром, доки масло не розтане повністю. Трохи остудити й додати в тісто в два прийоми.
  4. Додати решту борошна та молока, перемішати до однорідності.
  5. Вилити в застелену форму, випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Залишити совсім трохи.
  6. Прикрасити ягодами або цукровою пудрою.

Етапи замішування тіста для молочного пирога побачите нижче.

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Обов'язково спробуйте красивий ірландський яблучний пиріг, він підійде й на свята.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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