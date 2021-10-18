Рецепт грибного пирога в сковороді, де тісто тільки зверху

Це дещо незвичайне рішення як для традиційних грибних пирогів. Адже в цьому рецепті мінімум тіста і максимум різних грибів. Головні серед них, звичайно, білі. Вони можуть бути сушеними або свіжими. Листкове тісто, яким накривається начинка, може бути купленим або приготовленим самостійно. Автори цього грибного пирога пропонують додати до грибів моркву, картоплю і капусту кейл.
Грибний пиріг у сковороді
Інгредієнти:
- по 60 г сушених білих грибів, глив, ерінгі;
- по 6 ст. л. вершкового масла, оливкової олії;
- 60 г гливи;
- 1 шт. цибуля;
- 200 г капуста кейл;
- 4 зуб. часнику;
- 300 мл овочевого бульйону;
- 1 ст. л. свіжого листя чебрецю;
- 2 ч. л. нарізаного свіжого розмарину
- 50 г борошна;
- 30 мл жирних вершків;
- по 50 г нарізаних моркви, картоплі та пастернаку;
- листкове тісто (упаковка);
- 1 велике яйце;
- сіль, перець.
Як приготувати:
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- Духовку розігріти до 220 градусів. Доведіть до кипіння 2 склянки води в невеликій каструлі. Помістіть білі гриби в миску і залийте окропом. Відкладіть, щоб вони розм'якшилися.
- У жаростійкій сковороді нагрійте 2 столові ложки масла на середньому вогні. Додайте половину глив, приправте сіллю і перцем і готуйте, доки вони не підрум'яняться, близько 3 хвилин. Перекладіть у миску.
- Повторіть те ж саме з 2 столовими ложками масла та рештою глив, перекладіть їх у миску.
- Додайте ще 2 столові ложки масла, потім додайте гриби ерінгі, приправте сіллю і перцем і готуйте, періодично помішуючи, доки не підрум'яниться і не стануть м'яким, 6-8 хвилин, зменшуючи вогон, щоб уникнути пригорання. Перекладіть у миску.
- Зменшіть вогонь до середнього і додайте оливкову олію в сковороду. Додайте подрібнену цибулю і готуйте, доки вона не стане м'якою, близько 5 хвилин.
- Додайте нарізані капусту, часник, чебрець і розмарин, приправте сіллю і перцем і готуйте, періодично помішуючи, до розм'якшення, близько 3 хвилин, додаючи 1-2 столові ложки олії, якщо сковорода буде сухою.
- Додати борошно і продовжувати готувати, помішуючи, 2 хвилини, доки борошно злегка не обсмажиться.
- Постійно помішуючи, поступово додайте бульйон, вершки і 3/4 склянки рідини, в якій замочувалися білі гриби. Готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, до загустіння близько 5 хвилин.
- Зніміть з вогню, потім додайте нарізану моркву, пастернак, картоплю, обсмажені гриби.
- Процідіть замочені білі гриби, крупно наріжте та додайте в рідку начинку. Приправте сіллю і перцем.
- Розкачайте листкове тісто, накрийте начинку з невеликим виступом, загинаючи тісто нижче стінок сковороди.
- Збийте яйце з 1 чайною ложкою води. Злегка змастіть тісто й зробіть надрізи у вигляді сонця.
- Поставте сковороду на деко, застелене фольгою. Випікайте близько 30 хвилин, доки листкове тісто не стане повітряним і золотавим. Дайте настоятися 10 хвилин перед подачею.
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