Рецепт грибного пирога в сковороді, де тісто тільки зверху

Потрібні будуть сушені білі гриби, гливи та ерінгі. Всі вони разом з іншими овочами і травами обсмажуються на вершковому маслі, накриваються листковим тістом і запікаються

Грибний пиріг у сковороді / Фото: cooking.nytimes.com

Це дещо незвичайне рішення як для традиційних грибних пирогів. Адже в цьому рецепті мінімум тіста і максимум різних грибів. Головні серед них, звичайно, білі. Вони можуть бути сушеними або свіжими. Листкове тісто, яким накривається начинка, може бути купленим або приготовленим самостійно. Автори цього грибного пирога пропонують додати до грибів моркву, картоплю і капусту кейл.

Грибний пиріг у сковороді

Інгредієнти:

Реклама

по 60 г сушених білих грибів, глив, ерінгі;

по 6 ст. л. вершкового масла, оливкової олії;

60 г гливи;

1 шт. цибуля;

200 г капуста кейл;

4 зуб. часнику;

300 мл овочевого бульйону;

1 ст. л. свіжого листя чебрецю;

2 ч. л. нарізаного свіжого розмарину

50 г борошна;

30 мл жирних вершків;

по 50 г нарізаних моркви, картоплі та пастернаку;

листкове тісто (упаковка);

1 велике яйце;

сіль, перець.

Як приготувати: