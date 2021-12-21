Рецепт хрустких "Листкових язичків", які коштували колись 7 копійок

Це не просто взяти готове тісто, розкочати його, змастити жовтком та посипати цукром. Тут вершкова крихта вмішується в тісто, яке треба замісити

"Листкові язички" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/vkusnay_eda_ot_nadine

Ці "Листкові язички", як і "Трубочки" з білковим кремом, ще треба було вміти їсти. У прямому сенсі цього слова.

У кафетерії вони коштували 7 копійок, їх видавали на блюдечку. Тільки візьмеш "Язичок" у руку – він уже починав розсипатися. Збирати залишки з тарілки доводилось руками.

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Але для багатьох це печиво – справді смак дитинства, і викликає лише найтепліші спогади.

Звісно, можна піти простим шляхом та використати готове листкове тісто. А можна постаратися та спекти класні домашні "Язички", які оцінять усі близькі.

Ми знайшли цікавий рецепт від vkusnay_eda_ot_nadine, в якому тісто потрібно замісити самостійно та приготувати вершкову крихту.

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"Листкові язички"

Інгредієнти для тіста:

200 мл води;

1/3 ч. л. солі;

300-400 г борошна.

Для крихти:

300 г холодного вершкового масла;

1 ск. борошна.

Для посипання:

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50 г цукру;

30 г вершкового масла.

Як приготувати: