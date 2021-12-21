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Рецепт хрустких "Листкових язичків", які коштували колись 7 копійок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
21 грудня, 10:15
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Це не просто взяти готове тісто, розкочати його, змастити жовтком та посипати цукром. Тут вершкова крихта вмішується в тісто, яке треба замісити
"Листкові язички" - рецепт як у дитинстві
"Листкові язички" - рецепт як у дитинстві / Фото: instagram.com/vkusnay_eda_ot_nadine

Ці "Листкові язички", як і "Трубочки" з білковим кремом, ще треба було вміти їсти. У прямому сенсі цього слова.

У кафетерії вони коштували 7 копійок, їх видавали на блюдечку. Тільки візьмеш "Язичок" у руку – він уже починав розсипатися. Збирати залишки з тарілки доводилось руками.

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Але для багатьох це печиво – справді смак дитинства, і викликає лише найтепліші спогади.

Звісно, можна піти простим шляхом та використати готове листкове тісто. А можна постаратися та спекти класні домашні "Язички", які оцінять усі близькі.

Ми знайшли цікавий рецепт від vkusnay_eda_ot_nadine, в якому тісто потрібно замісити самостійно та приготувати вершкову крихту.

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"Листкові язички"

Інгредієнти для тіста:

  • 200 мл води;
  • 1/3 ч. л. солі;
  • 300-400 г борошна.

Для крихти:

  • 300 г холодного вершкового масла;
  • 1 ск. борошна.

Для посипання:

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  • 50 г цукру;
  • 30 г вершкового масла.

Як приготувати:

  1. З інгредієнтів замісити м'яке тісто. Тонко розкочати. Для крихти холодне вершкове масло натерти і змішати з борошном.
  2. Тісто посипати крихтою, добре втискаючи її. Скласти навпіл, знову посипати крихтою і згорнути навпіл. Прибрати на дві години у холодильник.
  3. Розкочати в пласт, згорнути вчетверо і знову прибрати в холодильник на дві години.
  4. Розкочати в пласт завтовшки 5-7 мм. Змастити розтопленим вершковим маслом і добре посипати цукром.
  5. Випікати у розігрітій до 220 градусів духовці 25-30 хвилин.

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Ірина Маслова
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