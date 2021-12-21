Рецепт хрустких "Листкових язичків", які коштували колись 7 копійок

Ці "Листкові язички", як і "Трубочки" з білковим кремом, ще треба було вміти їсти. У прямому сенсі цього слова.
У кафетерії вони коштували 7 копійок, їх видавали на блюдечку. Тільки візьмеш "Язичок" у руку – він уже починав розсипатися. Збирати залишки з тарілки доводилось руками.
Але для багатьох це печиво – справді смак дитинства, і викликає лише найтепліші спогади.
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Звісно, можна піти простим шляхом та використати готове листкове тісто. А можна постаратися та спекти класні домашні "Язички", які оцінять усі близькі.
Ми знайшли цікавий рецепт від vkusnay_eda_ot_nadine, в якому тісто потрібно замісити самостійно та приготувати вершкову крихту.
"Листкові язички"
Інгредієнти для тіста:
- 200 мл води;
- 1/3 ч. л. солі;
- 300-400 г борошна.
Для крихти:
- 300 г холодного вершкового масла;
- 1 ск. борошна.
Для посипання:
- 50 г цукру;
- 30 г вершкового масла.
Як приготувати:
- З інгредієнтів замісити м'яке тісто. Тонко розкочати. Для крихти холодне вершкове масло натерти і змішати з борошном.
- Тісто посипати крихтою, добре втискаючи її. Скласти навпіл, знову посипати крихтою і згорнути навпіл. Прибрати на дві години у холодильник.
- Розкочати в пласт, згорнути вчетверо і знову прибрати в холодильник на дві години.
- Розкочати в пласт завтовшки 5-7 мм. Змастити розтопленим вершковим маслом і добре посипати цукром.
- Випікати у розігрітій до 220 градусів духовці 25-30 хвилин.
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