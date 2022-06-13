Рецепт іспанських крокетів із шинкою, картопля не потрібна

Казати про те, що крокети – це іспанська кулінарна вигадка, а потім завезена на Кубу, неправильно. Вони існують практично скрізь, а їхня історія простежується із 17-го століття.
Країною народження крокетів слід вважати Францію, а от неймовірної популярнсоті вони досягли саме в Іспанії. Там їх використовують як закуску до пива та вина, готують із будь-чим: від курки та хамону, до грибів та тунця.
До слова, іспанський салат із тунцем теж варто обов'язково скуштувати.
Отже, крокети – дуже смачний перекус й прекрасна гаряча закуска, яку можна брати на роботу.
Пропонуємо рецепт від latinamommeals.com, це підвид крокетів, кубинських. Маса для них готується в одній сковороді. Потім тісто потрібно злегка остудити, сформувати крокети, круглі або довгасті, та обсмажити в олії.
Крокети із шинкою
Складові:
- 50 г вершкового масла;
- 3 ст. л. дрібно нарізаної цибулі;
- петрушка, сіль, перець, спеції;
- 2 ст. л. томатного соусу;
- 200 г (±) борошна;
- 250 мл молока;
- 250 г дрібно нарізаної шинки;
- 2 збиті яйця;
- панірувальні сухарі.
Як приготувати:
- Розтопіть вершкове масло на середньому вогні і додайте цибулю. Готуйте дві хвилини або доки вона не стане м'якою.
- Додайте томатний соус, готуйте одну-дві хвилини. Додайте борошно та повільно влийте молоко. За потреби зменшіть вогонь, щоб не підгоріло.
- Продовжуйте збивати, доки не загусне, близько п'яти хвилин. Додайте шинку.
- Щойно соус загусне, перемішайте й продовжуйте готувати, доки тісто не перестане прилипати до сковороди та не перетвориться на масу з текстурою, схожою на пластилін.
- Зніміть зі сковороди і дайте охолонути до кімнатної температури. Накрийте плівкою та поставте в холодильник на дві-чотири години.
- Візьміть столову ложку холодного тіста для крокетів і скачайте в шар, а потім сформуйте невеликий циліндр.
- Опустіть в яєчну суміш і обваляйте в панірувальних сухарях.
- Смажте на розігрітій олії дві-чотири хвилини або до золотавого кольору. Викладіть крокети на тарілку, застелену паперовим рушником.
І якщо є фарш, то до вечері спробуйте кубинське пікадильйо.