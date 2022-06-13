Рецепт іспанських крокетів із шинкою, картопля не потрібна

Ще їх люблять їсти на Кубі. Бувають у формі кульок та циліндрів. Для начинки використовують свинину, курку, хамон, тунець

Як приготувати крокети з шинкою

Казати про те, що крокети – це іспанська кулінарна вигадка, а потім завезена на Кубу, неправильно. Вони існують практично скрізь, а їхня історія простежується із 17-го століття.

Країною народження крокетів слід вважати Францію, а от неймовірної популярнсоті вони досягли саме в Іспанії. Там їх використовують як закуску до пива та вина, готують із будь-чим: від курки та хамону, до грибів та тунця.

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До слова, іспанський салат із тунцем теж варто обов'язково скуштувати.

Отже, крокети – дуже смачний перекус й прекрасна гаряча закуска, яку можна брати на роботу.

Пропонуємо рецепт від latinamommeals.com, це підвид крокетів, кубинських. Маса для них готується в одній сковороді. Потім тісто потрібно злегка остудити, сформувати крокети, круглі або довгасті, та обсмажити в олії.

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Крокети із шинкою

Крокети із шинкою

Складові:

50 г вершкового масла;

3 ст. л. дрібно нарізаної цибулі;

петрушка, сіль, перець, спеції;

2 ст. л. томатного соусу;

200 г (±) борошна;

250 мл молока;

250 г дрібно нарізаної шинки;

2 збиті яйця;

панірувальні сухарі.

Як приготувати:

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Розтопіть вершкове масло на середньому вогні і додайте цибулю. Готуйте дві хвилини або доки вона не стане м'якою. Додайте томатний соус, готуйте одну-дві хвилини. Додайте борошно та повільно влийте молоко. За потреби зменшіть вогонь, щоб не підгоріло. Продовжуйте збивати, доки не загусне, близько п'яти хвилин. Додайте шинку. Щойно соус загусне, перемішайте й продовжуйте готувати, доки тісто не перестане прилипати до сковороди та не перетвориться на масу з текстурою, схожою на пластилін. Зніміть зі сковороди і дайте охолонути до кімнатної температури. Накрийте плівкою та поставте в холодильник на дві-чотири години. Візьміть столову ложку холодного тіста для крокетів і скачайте в шар, а потім сформуйте невеликий циліндр. Опустіть в яєчну суміш і обваляйте в панірувальних сухарях. Смажте на розігрітій олії дві-чотири хвилини або до золотавого кольору. Викладіть крокети на тарілку, застелену паперовим рушником.

І якщо є фарш, то до вечері спробуйте кубинське пікадильйо.