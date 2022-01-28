Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт курячих оладок із помідорами та броколі – їх оцінять і діти теж

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 07:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
І що важливо, ви нагодуєте чадо не тільки м'ясом, а й овочами. Броколі перед подрібненням потрібно потримати в окропі, а філе дуже дрібно нарізати
Курячі оладки з філе
Курячі оладки з філе / Фото: freepik.com

Це той випадок, коли потрібно самому ситно поїсти вранці й так само нагодувати дитину. Зрозуміло, діти люблять усе незвичайне, наприклад, крихітні оладки, які підірвали Instagram, їм би сподобалися.

А коли хочеться, щоб дитина з'їла м'ясо та овочі – потрібно скористатися цим рецептом.

Реклама

Словом, заховати броколі в смачні курячі оладки вам вдасться.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Оладки з курячого філе з броколі та помідорами

Оладки з курячого філе з броколі та помідорами
Оладки з курячого філе з броколі та помідорами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Реклама

Інгредієнти:

  • куряче філе – 700 г;
  • броколі – 150 г;
  • помідори – 200 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • сметана 10% – 100 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сир – 50 г
  • борошно цільнозернове – 100-120 г. ⠀⠀

Тут дізнаєтесь, як посмажити суперпишні гарбузові оладки з ароматним соусом.

Як приготувати:⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Реклама
  1. Куряче філе нарізати на дрібні шматочки. Броколі потримати в окропі дві-три хвилини і порізати.
  2. Цибулю та помідори порізати кубиками. Сир потерти на дрібній терці. Змішати усі інгредієнти.
  3. Обсмажити з двох боків на повільному вогні, накривши кришкою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти