Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Колос - Шахтар: онлайн Колос - Шахтар: онлайн 🔥 Шева - в Дженоа! Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт лінивих пельменів – для тих, хто марнує час та смачно їсть

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 листопада, 18:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Начинка для них може бути будь-яка, у нашому випадку – це домашній фарш. Вони готуються у духовці разом із соусом. Хоча не менш смачно, якщо протушкувати їх у бульйоні
Ліниві пельмені
Ліниві пельмені / Фото: instagram.com/youcancallmechristie

Отже, лінивими бувають не лише вареники чи голубці. Такими бувають і пельмені. Найімовірніше, це вигадка наших господинь, адже ці пельмені помітно заощаджують час.

Треба розкочати тісто, викласти начинку та сформувати рулет. Потім він ріжеться на порції та запікається із соусом у духовці.

Реклама

Авторка рецепта нижче – gotovimvkysnyashki – радить не лише готувати їх у соусі, а й у бульйоні, щоб наприкінці прикрасити зеленню.

Якщо випробували всі відомі рулети, наприклад, італійські інвольтіні, то час спробувати ліниві пельмені, нехай і простіші, але не менш смачні.

Ліниві пельмені

Інгредієнти для тіста:

Реклама
  • 350-400 г борошна;
  • 2 яйця;
  • 100 г теплої води;
  • 1 ст. л. олії;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 500 г свинини;
  • 300 г яловичини;
  • 2 цибулини;
  • сіль, перець.

Для соусу:

  • по 1 болгарський перець, велика цибулина;
  • 3-4 помідори
  • 2-3 зуб. часнику,
  • 1 ч. л. цукру,
  • сіль, перець, спеції, зелень.

Як приготувати:

Реклама
  1. Замісити тісто з борошна, яєць, води, олії та солі. Накрити вологим рушником та дати постояти близько години.
  2. М'ясо пропустити через м'ясорубку, додати сіль та перець.
  3. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії, остудити і додати до фаршу. Вбити яйце і ретельно вимісити.
  4. Для соусу дрібно нарізати цибулю та перець, обсмажити близько 3 хвилин. Додати нарізані помідори і тушкувати 5 хвилин.
  5. Додати подрібнений часник, порізану зелень, сіль, цукор, спеції, довести до кипіння.
  6. Розкочати тісто, викласти фарш і скрутити в рулет. Розрізати на порції завширшки 5 см. Кожен пельмень защипнути з одного кінця, щоб вийшла "трояндочка".
  7. Викласти у форму, на відстані одне від одного.
  8. У соус додати склянку окропу і довести до смаку сіллю та перцем.
  9. Залити пельмені гарячим соусом, овочі акуратно розподілити між ними. Готувати 30-40 хвилин за 200 градусів.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти