Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Сирна паска

Швидка закуска

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Десерт на сковороді

Домашній паштет
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт на Песах – як приготувати курячі котлети з мацою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 11:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сама маца готується дуже просто, на сковороді. Потім її потрібно залити водою, пропустити через м'ясорубку та додати до фаршу
Котлети з мацою на Песах
Котлети з мацою на Песах / Фото: Pinterest

Песах – одне з найважливіших юдейських свят. Про гастрономічні традиції та рецепти цього дня ми писали.

Тепер пропонуємо приготувати ніжні курячі котлети з мацою. Маца – головна на це свято, її використовують у багатьох стравах.

Реклама

Щодо котлет, то цибуля для них обсмажується окремо. Кількість маци залежить від вашого смаку.

Рецепт котлет знайшли на сайті www.kuroed.com.

Як легко зробити мацу

Рецепт маци
Рецепт маци / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne

Реклама

Візьміть 250 г просіяного борошна. Додайте 100 мл води, замісіть щільне тісто.

Тепер його потрібно розділити на частини та розкачати так, щоб тісто імістилося в сковороді. Потім наколіть виделкою кожну заготівлю та смажте на сухій сковороді.

Курячі котлети з мацою

Курячі котлети на Песах
Курячі котлети на Песах / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти:

  • 2-3 маци;
  • 1-2 яйця;
  • 2 курячих філе;
  • маленька цибулина;
  • сіль та перець – за смаком;
  • панірувальні сухарі.

Тут дізнаєтесь, як приготувати легендарні котлети "Валленберг".

Як приготувати:

  1. Мацу розламати на шматочки, запарити окропом та відставити на кілька хвилин.
  2. Очистити і вимити цибулю, нарізати її невеликими кубиками і підсмажити до золотавого кольору на невеликій кількості олії.
  3. Куряче філе вимити, кілька разів перекрутити через м'ясорубку, додати смажену цибулю, перемішати.
  4. Запарену мацу відкинути на друшляк, перекрутити віджату мацу через м'ясорубку і додати її до курячого фаршу.
  5. Додати в курячий фарш з мацою та смаженою цибулею яйця, все ретельно перемішати, посолити та поперчити до смаку.
  6. Сформувати котлети, запанувати та обсмажити до золотавого кольору на розпеченій сковороді з розігрітою олією.
  7. Накрити кришкою та готувати 5-10 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Stay with Ukraine
Патріотичні яйця на Великдень
Фарбувати
Секрети свіжості
Як зберігати хліб?
Дізнатися
Будете пекти паски цього року?
Готувати
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Левам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити розпушувач тіста
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашні чіпси
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти