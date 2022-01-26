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Рецепт нового бурякового салату – мариновані огірки для нього обсмажуються

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 січня, 19:38
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І обсмажуються вони разом з цибулею. Тільки потім з'єднуються з тертим буряком та вареними яйцями. Авторка рецепта пропонує заправляти цей салат майонезом
Салат з буряка та обсмаженими солоними огірками
Салат з буряка та обсмаженими солоними огірками

Щоб навіть такий ідеальний салат був справді смачним, потрібно правильно відварити або запекти для нього буряк. Він усе-таки головний у цій страві.

Розсіл з огірків, коли вони будуть нарізані, потрібно віджати. Потім вони додаються в сковороду до смаженої цибулі та готуються там кілька хвилин.

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Детально подивитися, як це все відбувається, можна у відео нижче.

Буряковий салат з обсмаженими солоними огірками

Буряковий салат з обсмаженими солоними огірками
Буряковий салат з обсмаженими солоними огірками / Фото: instagram.com/mirovoj_povar

Інгредієнти:

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  • буряк – 1 кг (варений або запечений);
  • цибуля – 1 шт.;
  • солоні огірки – 5 шт.;
  • варене яйце – 4 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • майонез – 2-3 ст. л.;
  • сіль та перець – за смаком;
  • зелень.

Як приготувати українську страву шпундру з буряком та м'ясом – читайте тут.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізати дрібно і обсмажити до золотавого кольору. Додати нарізані огірки. Перемішати та готувати кілька хвилин. Потім додати дрібно нарізаний часник.
  2. Буряк натерти крупно, яйця порізати. Поєднати всі інгредієнти. Довести до смаку сіллю та перцем, додати нарізану зелень.
  3. Заправити майонезом та перемішати.

Переглянути детальніше весь процес приготування салату можна у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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