Рецепт нового бурякового салату – мариновані огірки для нього обсмажуються

Щоб навіть такий ідеальний салат був справді смачним, потрібно правильно відварити або запекти для нього буряк. Він усе-таки головний у цій страві.
Розсіл з огірків, коли вони будуть нарізані, потрібно віджати. Потім вони додаються в сковороду до смаженої цибулі та готуються там кілька хвилин.
Детально подивитися, як це все відбувається, можна у відео нижче.
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Буряковий салат з обсмаженими солоними огірками
Інгредієнти:
- буряк – 1 кг (варений або запечений);
- цибуля – 1 шт.;
- солоні огірки – 5 шт.;
- варене яйце – 4 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- майонез – 2-3 ст. л.;
- сіль та перець – за смаком;
- зелень.
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Спосіб приготування:
- Цибулю нарізати дрібно і обсмажити до золотавого кольору. Додати нарізані огірки. Перемішати та готувати кілька хвилин. Потім додати дрібно нарізаний часник.
- Буряк натерти крупно, яйця порізати. Поєднати всі інгредієнти. Довести до смаку сіллю та перцем, додати нарізану зелень.
- Заправити майонезом та перемішати.
Переглянути детальніше весь процес приготування салату можна у відео.