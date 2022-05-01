Рецепт плову зі свининою в казані, з яким впораються навіть новачки

Крім свинини безпосередньо, потрібні свинячі кістки та курдюк. Від останнього можна відмовитись. Обов'язкові зіра та приправа для плову

Простий рецепт плову на багатті / Фото: Depositphotos

Найсмачніша їжа виходить, коли вона готується просто неба та на відкритому вогні. Як зробити шурпу на природі та вдома – ми писали.

Цей же плов теж можна зробити вдома, але смачніше все ж таки в казані й на дачі. Рецепт спеціяльно для тих, хто хоче приготувати його на багатті вперше.

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Курдюк, баранячий жир, обсмажується в олії на самому початку. Можна замінити його салом або взагалі не використовувати.

На каналі СЕНЯ В СПРАВІ дають кілька лайфхаків:

під час приготування вогонь під казаном має бути максимальним;

не відкривати кришку казана після того, як додався рис;

у процесі необхідно додавати сіль.

Плов зі свининою у казані

Плов у казані зі свининою / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

по 1 кг рису, моркви, м'яса;

4 головки часнику;

500 г цибулі, нарізаної півкільцями;

500 г кісток;

200 г курдюка;

приправи для плову;

зіра, коріандр, сіль, перець.

Якщо плануєте шашлик, то знайдете тут рецепт маринаду та соусу до нього від Євгена Клопотенка.

Як приготувати:

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Промити рис до чистої води. У розігрітий казан влити 100-150 мл олії. Перевірити температуру олії за допомогою цибулі. Трохи опустіть в олію, якщо цибуля зашипить, додати курдюк. Смажити до стану шкварок. Дістати шумівкою. У казан додати кістки. Вони мають засмажитись, а не тушкуватись. Додати свинину, перемішати. Зіру розтерти долонями та додати до м'яса, знову перемішати. Готувати 15 хвилин. Додати цибулю, нарізану півкільцями. Смажити до золотавості. Всипати моркву. Готувати 10-15 хвилин, помішуючи. Поставити чайник кип'ятитись. Додати окроп, щоби покрило м'ясо. Всипати всі приправи разом із сіллю. Перемішати. Тушкувати 30 хвилин, помішуючи. Покласти часник. Готувати кілька хвилин. Всипати рис та розрівняти. Додати окріп, щоби покрити рис на кілька сантиметрів. Щойно вода вбереться до рівня рису, щільно закрити кришкою і не відкривати 15-20 хвилин. Відкрити кришку, якщо залишилася вода, дати випаруватися.

І одразу чотири соуси для шашлику на будь-який смак зібрані в цьому матеріялі.