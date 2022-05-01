Рецепт плову зі свининою в казані, з яким впораються навіть новачки

Найсмачніша їжа виходить, коли вона готується просто неба та на відкритому вогні. Як зробити шурпу на природі та вдома – ми писали.
Цей же плов теж можна зробити вдома, але смачніше все ж таки в казані й на дачі. Рецепт спеціяльно для тих, хто хоче приготувати його на багатті вперше.
Курдюк, баранячий жир, обсмажується в олії на самому початку. Можна замінити його салом або взагалі не використовувати.
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На каналі СЕНЯ В СПРАВІ дають кілька лайфхаків:
- під час приготування вогонь під казаном має бути максимальним;
- не відкривати кришку казана після того, як додався рис;
- у процесі необхідно додавати сіль.
Плов зі свининою у казані
Інгредієнти:
- по 1 кг рису, моркви, м'яса;
- 4 головки часнику;
- 500 г цибулі, нарізаної півкільцями;
- 500 г кісток;
- 200 г курдюка;
- приправи для плову;
- зіра, коріандр, сіль, перець.
Якщо плануєте шашлик, то знайдете тут рецепт маринаду та соусу до нього від Євгена Клопотенка.
Як приготувати:
- Промити рис до чистої води.
- У розігрітий казан влити 100-150 мл олії. Перевірити температуру олії за допомогою цибулі. Трохи опустіть в олію, якщо цибуля зашипить, додати курдюк. Смажити до стану шкварок. Дістати шумівкою.
- У казан додати кістки. Вони мають засмажитись, а не тушкуватись.
- Додати свинину, перемішати. Зіру розтерти долонями та додати до м'яса, знову перемішати. Готувати 15 хвилин.
- Додати цибулю, нарізану півкільцями. Смажити до золотавості.
- Всипати моркву. Готувати 10-15 хвилин, помішуючи.
- Поставити чайник кип'ятитись. Додати окроп, щоби покрило м'ясо. Всипати всі приправи разом із сіллю. Перемішати. Тушкувати 30 хвилин, помішуючи.
- Покласти часник. Готувати кілька хвилин.
- Всипати рис та розрівняти. Додати окріп, щоби покрити рис на кілька сантиметрів.
- Щойно вода вбереться до рівня рису, щільно закрити кришкою і не відкривати 15-20 хвилин.
- Відкрити кришку, якщо залишилася вода, дати випаруватися.
І одразу чотири соуси для шашлику на будь-який смак зібрані в цьому матеріялі.