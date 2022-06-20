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Рецепт рагу з кабачків та баклажанів – підійде до Петрового посту

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 червня, 09:01
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Рагу тушкується в соку, який дадуть помідори з цибулею, олії потрібно зовсім небагато. На бажання можна додати трохи картоплі
Овочеве рагу на Петрів піст
Овочеве рагу на Петрів піст

Петрів піст починається 20 червня та триватиме до 11 липня. У порівнянні з іншими постами, Петрів не відрізняється суворістю. Будуть дні, коли можна їсти рибу. Молоко, яйця та м'ясо під забороною.

І при величезному розмаїтті сезонних овочів меню для тих, хто постуватиме, точно не буде нудним.

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Інгредієнти на каналі Мій Дастархан Смачно та Швидко, звісно, можна доповнювати або змінювати кількість на користь своїх улюблених овочів.

Овочеве рагу

Пісне овочеве рагу
Пісне овочеве рагу

Інгредієнти:

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  • цибуля – 1 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • кабачок – 1 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • баклажан – 2 шт.;
  • болгарський перець – 3 шт.;
  • часник – 1 зубок;
  • сіль, перець;
  • базилік, орегано – по 0,5 ч. л.;
  • хмелі-сунелі – 1 ч. л.;
  • петрушка, кріп;
  • олія – 30 мл.

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати півкільцями, помідори – часточками. З'єднати у великій ємності та посолити, щоби помідори дали сік.
  2. Моркву та кабачок нарізати півкільцями, викласти до цибулі з помідорами та посолити.
  3. Баклажан нарізати півкільцями, додати до решти овочів.
  4. Перець крупно нарізати. Додати до овочів. Приправити.
  5. Залити олією, тушкувати під кришкою 15 хвилин. Коли з'явиться сік, обережно перемішати. Накрити кришкою, тушкувати до готовності.
  6. За кілька хвилин до кінця натерти зубок часнику та додати зелень.

Яким виходить це рагу – дивіться нижче.

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Добірка смачних рецептів з нутом, для яких теж не потрібне м'ясо, знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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