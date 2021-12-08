Рецепт салату "Серце тигра" з консервованою горбушею до новорічного столу

Салат викладається шарами. Крім горбуші, картопля, варена морква та яйця. Кожен шар змащується майонезом. Також потрібен трафарет або формувальне кільце у вигляді серця

Салат "Серце тигра" / Фото: instagram.com/iamcookru/

Салатів на новорічному столі багато не буває. Мінімум їх готують три.

Зрозуміло, що один з них буде з розряду непорушного, олів'є або "Мімоза", а от один з них обов'язково має бути присвячений господарю цього року – Тигру.

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Ми розповідали, як приготувати салат "Тигреня", тепер – ще один листковий "Серце тигра".

Рецепт взятий зі сторінки iamcookru.

Новорічний салат "Серце тигра"

Інгредієнти:

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Картопля – 2 шт.

Яйце – 3 шт.

Горбуша консервована – 1 б. (245 г)

Морква – 2 шт.

Майонез – для змащування шарів

Сіль – за смаком

Як приготувати: