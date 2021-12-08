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Рецепт салату "Серце тигра" з консервованою горбушею до новорічного столу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
8 грудня, 18:30
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Салат викладається шарами. Крім горбуші, картопля, варена морква та яйця. Кожен шар змащується майонезом. Також потрібен трафарет або формувальне кільце у вигляді серця
Салат "Серце тигра"
Салат "Серце тигра" / Фото: instagram.com/iamcookru/

Салатів на новорічному столі багато не буває. Мінімум їх готують три.

Зрозуміло, що один з них буде з розряду непорушного, олів'є або "Мімоза", а от один з них обов'язково має бути присвячений господарю цього року – Тигру.

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Ми розповідали, як приготувати салат "Тигреня", тепер – ще один листковий "Серце тигра".

Рецепт взятий зі сторінки iamcookru.

Новорічний салат "Серце тигра"

Інгредієнти:

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  • Картопля – 2 шт.
  • Яйце – 3 шт.
  • Горбуша консервована – 1 б. (245 г)
  • Морква – 2 шт.
  • Майонез – для змащування шарів
  • Сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Картоплю, моркву та яйця зварити та остудити.
  2. Перший шар – терту картоплю викласти у формі серця. Злегка посолити та змастити майонезом.
  3. Другий шар – горбушу розім'яти виделкою та викласти на картоплю.
  4. Третій шар – укласти терту моркву.
  5. Четвертий шар – розфарбувати виделкою або руками жовтки та покласти на шар моркви. Змастити жовтки майонезом.
  6. П'ятий шар – натерти білки на тертці та присипати салат з усіх боків.
  7. Для оформлення викласти другу терту моркву у вигляді смужок.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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