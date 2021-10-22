Рецепт вершкового супу з куркою і овочами для смачного завершення дня

У цього супу кремова текстура, адже деякі його інгредієнти треба подрібнити в блендері. З овочів – цвітна капуста, морква, зелений горошок і картопля

Курячий суп / Фото: www.eatthis.com

Текстурний, ароматний і зігрівальний суп – це максимально вдалий вибір до вечері. Та й обіду теж. На сайті для прихильників смачної і здорової їжі – Аmbitiouskitchen.com – є чудовий рецепт курячого супу.

Готується на грудках і з цвітною капустою, картоплею, морквою і зеленим горошком. Щоб відтворити цей насправді цікавий рецепт, познайомтеся з лайфхаками для ідеально приготовленого супу.

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Курячий суп з овочами

Інгредієнти:

400 г курячої грудки, нарізаної кубиками;

1 біла цибулина, нарізана;

2 великі моркви, нарізані скибочками;

250 г нарізаної кубиками картоплі;

250 г дрібно нарізаної цвітної капусти;

1 ч. л. сушеного чебрецю;

2 склянки молока;

3 склянки курячого бульйону;

1 склянка свіжого або замороженого горошку;

оливкова олія;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати: