Рецепт соковитого м'ясного хліба – готуйте на вечерю та беріть на роботу

Не можна сказати, що м'ясний хліб або мітлоф – ексклюзивна страва якоїсь конкретної країни. В Естонії є "Довгий хлопчик", з яйцем усередині, а в Данії його завертають у бекон.
У будь-якому разі це дуже зручна їжа. М'ясний хліб великий, він однаково смачний як гарячим, так і холодним.
Одні додають до фаршу білий хліб, замочений у молоці, інші – в'ялені томати або сир, як у рецепті від tasty.foodblog.
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М'ясний хліб
Інгредієнти:
- Свинячий фарш – 450 г
- Яловичий фарш – 450 г
- Бульйон – 100 мл
- Яйця курячі – 2 шт.
- Сир тертий – 100 г
- Лаврове листя – 2-3 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Оливкова олія – 30 мл
- Хлібні крихти або сухарі – 70 г
- Суміш італійських трав, сіль, перець – за смаком
Також варто спробувати приготувати м'ясні хінкалі, у яких замість тіста фарш, а всередині гриби.
Як приготувати:
- Змішати свинячий і яловичий фарш. Додати хлібні крихти або сухарі, спеції та подрібнений часник.
- Вбити яйця та додати тертий сир.
- Влити бульйон та добре вимісити руками.
- Змастити форму для хліба олією, викласти фарш у підготовлену форму, розрівняти і покласти зверху лаврове листя.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 1 годину.