Рецепт соковитих кутабів із зеленню – вони оселяться на вашій кухні надовго

Найтонше тісто, воно злегка хрумтить і змащене вершковим маслом, і багато соковитої начинки – це все про азербайджанські кутаби. За формою схожі на чебуреки та на чудові грузинські коржики із сулугуні – чвіштарі.
Отже, начинка може бути різною – від фаршу до кисломолочного сиру із зеленню. Але зараз сезон свіжого шпинату, кропу, петрушки, тож активно використовуватимемо це все.
У рецепті від OSHPAZ KELINдодається трохи свіжої м'яти, можна уявити, якою особливою буде начинка для цих кутаб.
Кутаби із зеленню
Інгредієнти:
- борошно – 400 г;
- сіль – 1 ч. л.;
- вода тепла – 250 мл;
- олія – 2 ст. л.
Начинка:
- шпинат – 450 г;
- м'ята-30 г;
- сіль, перець;
- паприка – 1 ч. л.;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- олія – 30 мл;
- вершкове масло для змащування.
І ще один рецепт обов'язково спробуйте – вітамінних коржиків, для них потрібно багато зелені.
Як приготувати:
- У борошно додати сіль, перемішати. Влити теплу воду та олію. Замісити тісто, накрити плівкою та дати постояти 15-20 хвилин.
- Шпинат нарізати, додати подрібнену м'яту. Цибулю нарізати і обсмажити на олії до прозорості.
- Гарячу цибулю додати до зелені, додати спеції, влити олію і ретельно перемішати.
- Тісто розділити на частини, скачати кульки та накрити плівкою, доки формуються кутаби.
- Кожну частину тонко розкачати в коло, викласти начинку та сформувати кутаби у вигляді півмісяця. Обсмажити на сухій сковороді.
- Змастити вершковим маслом і скласти друга на друга. Накрити кришкою та залишити в теплі на 10-15 хвилин.
Докладніше, як формуються кутаби, дивіться нижче.
Рецепт дуже шаруватої узбецької катлами, це такі коржики, знайдете тут.