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Рецепт солоних сирників із зеленню з мінімальною кількістю борошна (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 липня, 07:01
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Занадто рідкий сир потрібно віджати. Тут використовується кріп і петрушка, зелень додавайте за смаком. Смажити на добре розігрітій сковороді
Сирники із зеленню на сніданок
Сирники із зеленню на сніданок

Зазвичай вони солодкі. В Литві люблять сирники з великою кількістю шоколаду та додають у сирну масу багато жовтків. Солоні сирники ситніші. Плюс – чудовий перекус на роботі.

На каналі Світ Смачних Рецептів потрібно лише два жовтки та 40 грамів борошна. Зрозуміло, що його кількість залежатиме від жирності та водянистості сиру. Зелень постарайтеся нарізати дрібно, трохи зав'яла теж підійде.

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Сирники із зеленню

Сирники із зеленню
Сирники із зеленню

Інгредієнти:

  • сир – 400 г;
  • жовток – 2 шт.;
  • борошно – 40 г;
  • дрібка солі;
  • кріп, петрушка.

Як приготувати:

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  1. Жовтки з'єднати із сиром, перемішати. Посолити за смаком.
  2. Додати нарізану зелень та борошно.
  3. Сформувати ковбаску, нарізати сирники.
  4. Смажити на добре розігрітій сковороді з двох боків на середньому вогні.

Як формує свої сирники авторка рецепта – дивіться у відео.

Рецепт сирників у духовці, для яких можна використовувати манку, знайдете тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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